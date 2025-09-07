La patinadora crespense Emma Schmidt, rumbo al Mundial tras consagrarse campeona absoluta nacional

Luego de obtener el primer puesto en dos copas nacionales, la crespense completó su clasificación en el Torneo Nacional realizado en agosto en San Juan, donde se consagró Campeona Absoluta en la categoría World Skate Cadetes Figuras Obligatorias. Con este resultado, quedó primera en el Ranking Nacional, obteniendo así la primera de las tres plazas permitidas para competir en el certamen internacional.

Desde el Club Atlético Sarmiento destacaron el logro de Schmidt, felicitando tanto a la deportista como a su familia “por el constante acompañamiento”, y reconociendo además el trabajo de sus entrenadoras Lucía Kindebaluc, Fabiana Muller y Micale Pirola, quienes forman parte de este proceso que hoy la lleva a representar al país en el Mundial.