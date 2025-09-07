La patinadora crespense Emma Schmidt, rumbo al Mundial tras consagrarse campeona absoluta nacional

Empate en el clásico Sarmiento – Cultural y goleada de Unión en Viale
Este domingo 7 de septiembre se disputó la 5ª fecha del Torneo de Fútbol de Paraná Campaña, con resultados contrastantes para los equipos de la ciudad. Todos los resultados.
La patinadora Emma Schmidt logró un nuevo hito en su carrera deportiva al asegurarse un lugar en la Copa Mundial de Figuras Obligatorias, que se disputará del 25 al 27 de septiembre en el estadio único de la CAP en Buenos Aires.Deportes07 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Luego de obtener el primer puesto en dos copas nacionales, la crespense completó su clasificación en el Torneo Nacional realizado en agosto en San Juan, donde se consagró Campeona Absoluta en la categoría World Skate Cadetes Figuras Obligatorias. Con este resultado, quedó primera en el Ranking Nacional, obteniendo así la primera de las tres plazas permitidas para competir en el certamen internacional.
Desde el Club Atlético Sarmiento destacaron el logro de Schmidt, felicitando tanto a la deportista como a su familia “por el constante acompañamiento”, y reconociendo además el trabajo de sus entrenadoras Lucía Kindebaluc, Fabiana Muller y Micale Pirola, quienes forman parte de este proceso que hoy la lleva a representar al país en el Mundial.
Por la tercera fecha de la Asociación Paranaense de la disciplina, Unión recibió al elenco capitalino que se llevó el triunfo en tiempo suplementario 70-69.
Además, deberá disputar siete partidos a puertas cerradas en torneos internacionales y la Universidad de Chile jugará los cuartos de final.
La Selección argentina jugó en un altísimo nivel y goleó 3-0 a su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
La Escuela Municipal de Crespo jugó con categoría Sub 12 Inicial, en la continuidad del certamen de la Asociación Paranaense de Voleibol.
Por el cuarto episodio de la Asociación Paranaense, el conjunto crespense fue derrotado por Paracao 73-71.
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
El hombre quedó alojado en la Jefatura Departamental y la Fiscalía ordenó pericias de la División Científica en el lugar.
El automóvil quedó con las 4 ruedas hacia arriba, alejado de la traza de Ruta 12. Hubo tres derivaciones a centros de salud, distribuidos en Crespo y Paraná.
Dos efectivos del cuartel local asumieron permanecer con el pequeño durante el traslado sanitario, ya que los adultos eran derivados a otros centros asistenciales.
Estremecedores detalles del trágico siniestro ocurrido este sábado, en el sur de Entre Ríos, precisamente en el kilómetro 190 de la Ruta Nacional N°12.