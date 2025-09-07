Plus en Vivo

La patinadora crespense Emma Schmidt, rumbo al Mundial tras consagrarse campeona absoluta nacional

La patinadora Emma Schmidt logró un nuevo hito en su carrera deportiva al asegurarse un lugar en la Copa Mundial de Figuras Obligatorias, que se disputará del 25 al 27 de septiembre en el estadio único de la CAP en Buenos Aires.

Deportes07 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
schmidt

Luego de obtener el primer puesto en dos copas nacionales, la crespense completó su clasificación en el Torneo Nacional realizado en agosto en San Juan, donde se consagró Campeona Absoluta en la categoría World Skate Cadetes Figuras Obligatorias. Con este resultado, quedó primera en el Ranking Nacional, obteniendo así la primera de las tres plazas permitidas para competir en el certamen internacional.

Desde el Club Atlético Sarmiento destacaron el logro de Schmidt, felicitando tanto a la deportista como a su familia “por el constante acompañamiento”, y reconociendo además el trabajo de sus entrenadoras Lucía Kindebaluc, Fabiana Muller y Micale Pirola, quienes forman parte de este proceso que hoy la lleva a representar al país en el Mundial.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Escuela-Municipal-de-Crespo-Sub-12-Inicial-1536x947

Voleibol crespense en tres frentes

Estación Plus Crespo
Deportes04 de septiembre de 2025

La Escuela Municipal de Crespo jugó con categoría Sub 12 Inicial, en la continuidad del certamen de la Asociación Paranaense de Voleibol.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo