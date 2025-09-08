Recuperan una bicicleta sustraída y detienen al autor

Bomberos se movilizaron ante un escape de gas durante una obra pública
El incidente se produjo en calle Entre Ríos, demandando acciones de prevención durante 5 horas.
Un ciudadano de 38 años fue imputado por Hurto, acaecido en la zona céntrica. Rápida resolución.Crespo08 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
En pocas horas, una investigación desarrollada por esta Seccional, posibilitó el esclarecimiento material y de autoría de un Hurto.
"La guardia de la dependencia tomó conocimiento a través de un llamado telefónico, de la faltante de una bicicleta Philco rodado 29, color negra con letras anaranjadas", precisó el Crio. Ppal. Daniel Roldán a Estación Plus Crespo. Asimismo, apuntó: "El medio de movilidad había sido dejado en la vía pública, sin medidas de seguridad, por su propietaria y durante la jornada laboral de la misma, en la Sala de Juegos ubicada en el centro de Crespo".
"Al advertir la inexistencia del bien y dar aviso, se visualizaron los registros fílmicos aportados, pudiendo el personal de guardia de esta Comisaría, individualizar al presunto autor.
Las sospechas del ilícito recayeron sobre un ciudadano de 38 años de edad, quien se encuentra en situación de calle", confirmó el Jefe de Comisaría Crespo.
Con la complejidad de no presentar domicilio fijo, el personal se abocó a recorrer uno a uno los lugares que habitualmente frecuenta, al momento de pernoctar.
"En circunstancias de ser hallado, tenía bajo su dominio una bicicleta de características coincidentes con las descriptas por la denunciante, por lo que el efecto fue preventivamente secuestrado", ratificó el funcionario.
El acusado fue demorado en el lugar y por disposición de la Fiscal de Investigación y Litigación en Turno, Dra. Evangelina Santana, fue trasladado en calidad de aprehendido hasta Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la Oficina de Antecedentes Personales y el médico policial.
Roldán indicó que "el sujeto quedó supeditado a las actuaciones instruidas por el supuesto delito de Hurto; en tanto, el medio de movilidad será restituido en buenas condiciones".
Las parroquias de la ciudad comenzaron a entregar los sobres a los fieles, quienes podrán acercar sus donaciones a las urnas dispuestas en los templos y secretarías parroquiales, en el marco de la colecta nacional que se realizará el 13 y 14 de septiembre.
El próximo sábado 13 de septiembre, desde las 13:30, el Club Amigos del Ciclismo de Crespo celebrará su 16º aniversario con una actividad abierta a toda la comunidad.
El receso administrativo abarca al personal en sus diversas modalidades: planta permanente, temporarios y contractual. Durante dos semanas no habrá funcionamiento ni atención al público.
Dos efectivos del cuartel local asumieron permanecer con el pequeño durante el traslado sanitario, ya que los adultos eran derivados a otros centros asistenciales.
El automóvil quedó con las 4 ruedas hacia arriba, alejado de la traza de Ruta 12. Hubo tres derivaciones a centros de salud, distribuidos en Crespo y Paraná.
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
El hombre quedó alojado en la Jefatura Departamental y la Fiscalía ordenó pericias de la División Científica en el lugar.
Un grupo de vecinos de Costa Grande, departamento Diamante, acudió a los tribunales con un Amparo Ambiental y pidió que se le ordene al Gobierno la “suspensión inmediata” del uso de broza en rutas y calles de Entre Ríos.
Miles de personas podrán seguir este domingo el eclipse lunar total, donde la Luna se teñirá de rojo -llamada "Luna de Sangre"-. Todos los horarios.