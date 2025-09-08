Plus en Vivo

Recuperan una bicicleta sustraída y detienen al autor

Un ciudadano de 38 años fue imputado por Hurto, acaecido en la zona céntrica. Rápida resolución.

En pocas horas, una investigación desarrollada por esta Seccional, posibilitó el esclarecimiento material y de autoría de un Hurto.

"La guardia de la dependencia tomó conocimiento a través de un llamado telefónico, de la faltante de una bicicleta Philco rodado 29, color negra con letras anaranjadas", precisó el Crio. Ppal. Daniel Roldán a Estación Plus Crespo. Asimismo, apuntó: "El medio de movilidad había sido dejado en la vía pública, sin medidas de seguridad, por su propietaria y durante la jornada laboral de la misma, en la Sala de Juegos ubicada en el centro de Crespo".

"Al advertir la inexistencia del bien y dar aviso, se visualizaron los registros fílmicos aportados, pudiendo el personal de guardia de esta Comisaría, individualizar al presunto autor.
Las sospechas del ilícito recayeron sobre un ciudadano de 38 años de edad, quien se encuentra en situación de calle", confirmó el Jefe de Comisaría Crespo.

Con la complejidad de no presentar domicilio fijo, el personal se abocó a recorrer uno a uno los lugares que habitualmente frecuenta, al momento de pernoctar.

"En circunstancias de ser hallado, tenía bajo su dominio una bicicleta de características coincidentes con las descriptas por la denunciante, por lo que el efecto fue preventivamente secuestrado", ratificó el funcionario.

El acusado fue demorado en el lugar y por disposición de la Fiscal de Investigación y Litigación en Turno, Dra. Evangelina Santana, fue trasladado en calidad de aprehendido hasta Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la Oficina de Antecedentes Personales y el médico policial.

Roldán indicó que "el sujeto quedó supeditado a las actuaciones instruidas por el supuesto delito de Hurto; en tanto, el medio de movilidad será restituido en buenas condiciones".

Próximos días en Crespo

