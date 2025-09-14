Plus en Vivo

Un niño de 11 años sufrió lesiones en un choque

Viajaba en moto junto a su padre, cuando fueron partícipes de una colisión con un auto.

Un siniestro vial ocurrió en la madrugada de este domingo, en la ciudad de Concepción del Uruguay, dejando a un menor de 11 años con lesiones leves.

El hecho se registró a las 00:48, en la intersección de las calles 9 de Julio y 25 del Oeste Sur, se confirmó a Estación Plus Crespo.

Comisaría Cuarta de La Histórica, intervinieron en el lugar, registrándose involucrados una moto Honda Titán, conducida por un hombre de 26 años, quien viajaba acompañado de su hijo de 11; y un Renault 9, al mando de un hombre de 46 años.

El impacto se produjo cuando el auto, que circulaba por 25 del Oeste Sur en dirección al norte, intentó doblar hacia el oeste en la calle 9 de Julio, por donde transitaba la motocicleta.

El niño manifestó dolor en su pierna izquierda, por lo que fue asistido en el lugar y trasladado por un servicio de emergencias al hospital. La policía médica confirmó que sus heridas son de carácter leve.

