Un niño de 11 años sufrió lesiones en un choque

Investigan las graves heridas por disparo que sufrió un brigadista en servicio
Un funcionario de la Brigada Feliciano se encuentra con pronóstico reservado, después que le impactara en la cabeza un disparo de carabina.
Viajaba en moto junto a su padre, cuando fueron partícipes de una colisión con un auto.Policiales/Judiciales14 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Un siniestro vial ocurrió en la madrugada de este domingo, en la ciudad de Concepción del Uruguay, dejando a un menor de 11 años con lesiones leves.
El hecho se registró a las 00:48, en la intersección de las calles 9 de Julio y 25 del Oeste Sur, se confirmó a Estación Plus Crespo.
Comisaría Cuarta de La Histórica, intervinieron en el lugar, registrándose involucrados una moto Honda Titán, conducida por un hombre de 26 años, quien viajaba acompañado de su hijo de 11; y un Renault 9, al mando de un hombre de 46 años.
El impacto se produjo cuando el auto, que circulaba por 25 del Oeste Sur en dirección al norte, intentó doblar hacia el oeste en la calle 9 de Julio, por donde transitaba la motocicleta.
El niño manifestó dolor en su pierna izquierda, por lo que fue asistido en el lugar y trasladado por un servicio de emergencias al hospital. La policía médica confirmó que sus heridas son de carácter leve.
Un funcionario de la Brigada Feliciano se encuentra con pronóstico reservado, después que le impactara en la cabeza un disparo de carabina.
Un Peugeot 205 fue consumido por las llamas, en la madrugada de este domingo.
Los defensores de la magistrada denunciaron “irregularidades procesales” y ella sostiene que las "pruebas fueron obtenidas ilegalmente" y que fue una "caza de brujas" en su contra.
Se presume que el santafesino aprehendido, tuvo apoyo desde esa misma ciudad. Hubo allanamiento. Los detalles.
La Policía llevó adelante positivos procedimientos en esa localidad del departamento Nogoyá. También incautaron dispositivos electrónicos que habían sido denunciados como robados.
Desde la Policía pidieron a la población no adquirir objetos del cual se desconoce la procedencia.
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
Por orden de un Juzgado Federal, allanaron en Villaguay los negocios de la familia de la asesora del ministro Guillermo Francos. Investigan maniobras de evasión fiscal y venta de productos falsificados, mientras se encuentran en Miami.
La 17ª Fiesta de la Empanada ya tiene fecha y cartelera artística. Integrantes de cooperadora de la Escuela N° 187 Nina "Argentina Soberana" anticiparon detalles.
Cayó una empresa en el ardid y la Policía no descansó hasta dar con el sospechoso, que volvió por más víctimas. Secuestros y detención.