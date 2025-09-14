Marchaba por la Autovía Artigas cuando se incendió por completo

Un vehículo tuvo destrucción total por ignición, en la Autovía General Artigas, cerca del acceso al Loteo Las Quintas. Se confirmó a Estación Plus Crespo que el incendio -que no dejó personas heridas-, ocurrió alrededor de las 4:35 en el kilómetro 129, lugar donde se hizo presente personal de Comisaria Tercera.

Según se pudo saber, una mujer de 41 años, que circulaba en su auto Peugeot 205 en sentido de norte a sur, notó que comenzaba a salir humo del vehículo. Rápidamente, se detuvo, apagó el motor y logró salir a tiempo antes de que el fuego se propagara.

A pesar de la intervención de los bomberos, el auto fue consumido en su totalidad. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro. Personal de Criminalística se hizo presente en el lugar para realizar las pericias correspondientes.