Marchaba por la Autovía Artigas cuando se incendió por completo

Investigan las graves heridas por disparo que sufrió un brigadista en servicio
Un funcionario de la Brigada Feliciano se encuentra con pronóstico reservado, después que le impactara en la cabeza un disparo de carabina.
Un Peugeot 205 fue consumido por las llamas, en la madrugada de este domingo.Policiales/Judiciales14 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Un vehículo tuvo destrucción total por ignición, en la Autovía General Artigas, cerca del acceso al Loteo Las Quintas. Se confirmó a Estación Plus Crespo que el incendio -que no dejó personas heridas-, ocurrió alrededor de las 4:35 en el kilómetro 129, lugar donde se hizo presente personal de Comisaria Tercera.
Según se pudo saber, una mujer de 41 años, que circulaba en su auto Peugeot 205 en sentido de norte a sur, notó que comenzaba a salir humo del vehículo. Rápidamente, se detuvo, apagó el motor y logró salir a tiempo antes de que el fuego se propagara.
A pesar de la intervención de los bomberos, el auto fue consumido en su totalidad. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro. Personal de Criminalística se hizo presente en el lugar para realizar las pericias correspondientes.
Viajaba en moto junto a su padre, cuando fueron partícipes de una colisión con un auto.
Los defensores de la magistrada denunciaron “irregularidades procesales” y ella sostiene que las "pruebas fueron obtenidas ilegalmente" y que fue una "caza de brujas" en su contra.
Se presume que el santafesino aprehendido, tuvo apoyo desde esa misma ciudad. Hubo allanamiento. Los detalles.
La Policía llevó adelante positivos procedimientos en esa localidad del departamento Nogoyá. También incautaron dispositivos electrónicos que habían sido denunciados como robados.
Desde la Policía pidieron a la población no adquirir objetos del cual se desconoce la procedencia.
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
Por orden de un Juzgado Federal, allanaron en Villaguay los negocios de la familia de la asesora del ministro Guillermo Francos. Investigan maniobras de evasión fiscal y venta de productos falsificados, mientras se encuentran en Miami.
La 17ª Fiesta de la Empanada ya tiene fecha y cartelera artística. Integrantes de cooperadora de la Escuela N° 187 Nina "Argentina Soberana" anticiparon detalles.
Cayó una empresa en el ardid y la Policía no descansó hasta dar con el sospechoso, que volvió por más víctimas. Secuestros y detención.