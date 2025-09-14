Investigan las graves heridas por disparo que sufrió un brigadista en servicio

En horas de la tarde de este sábado, un funcionario policial de 38 años, que presta servicio en la Brigada Abigeato Feliciano, ingresó de urgencia al Hospital Masvernat, por un incidente que la justicia arbitra medidas para dilucidar lo ocurrido.

Estación Plus Crespo confirmó que el uniformado se encuentra internado en Terapia Intensiva, con pronóstico reservado, producto de la grave lesión. El equipo médico ha puesto sus esfuerzos en estabilizar y revertir las secuelas, dado que la herida de arma de fuego presentó orificio de entrada sin salida, afectando la zona frontal de la cabeza y generando un edema cerebral. Se diagnosticaron también fracturas y demás complicaciones que ameritan su permanencia con asistencia respiratoria mecánica.

El hecho que se intenta esclarecer, tuvo lugar entre la siesta y las primeras horas de la tarde, en una estancia ubicada a 6 kilómetros de la Ruta Provincial N° 2.

En principio, el funcionario herido formaba parte de una dotación que se encontraba en una zona de chacras, cercano al Arroyo Feliciano, y el hecho investigable se habría producido en momentos en que el móvil policial se encontraba detenido en su marcha.

A instancias de uno de los efectivos escuchar el disparo, advierte que su compañero necesitaba inmediata asistencia médica, ya que se hallaba inconsciente y con pérdida de sangre a la altura de la cabeza.

Supo Estación Plus Crespo que la Justicia determinó la realización de la prueba Dermotest a ambos brigadistas, como así también exámen de laboratorio al efectivo que se encuentra internado.

En tanto, se secuestró el arma en cuestión, siendo una carabina Model 60, calibre .22, que momentos antes el policía lesionado tenía en su poder.