Investigan las graves heridas por disparo que sufrió un brigadista en servicio

Marchaba por la Autovía Artigas cuando se incendió por completo
Un Peugeot 205 fue consumido por las llamas, en la madrugada de este domingo.
Un funcionario de la Brigada Feliciano se encuentra con pronóstico reservado, después que le impactara en la cabeza un disparo de carabina.Policiales/Judiciales14 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
En horas de la tarde de este sábado, un funcionario policial de 38 años, que presta servicio en la Brigada Abigeato Feliciano, ingresó de urgencia al Hospital Masvernat, por un incidente que la justicia arbitra medidas para dilucidar lo ocurrido.
Estación Plus Crespo confirmó que el uniformado se encuentra internado en Terapia Intensiva, con pronóstico reservado, producto de la grave lesión. El equipo médico ha puesto sus esfuerzos en estabilizar y revertir las secuelas, dado que la herida de arma de fuego presentó orificio de entrada sin salida, afectando la zona frontal de la cabeza y generando un edema cerebral. Se diagnosticaron también fracturas y demás complicaciones que ameritan su permanencia con asistencia respiratoria mecánica.
El hecho que se intenta esclarecer, tuvo lugar entre la siesta y las primeras horas de la tarde, en una estancia ubicada a 6 kilómetros de la Ruta Provincial N° 2.
En principio, el funcionario herido formaba parte de una dotación que se encontraba en una zona de chacras, cercano al Arroyo Feliciano, y el hecho investigable se habría producido en momentos en que el móvil policial se encontraba detenido en su marcha.
A instancias de uno de los efectivos escuchar el disparo, advierte que su compañero necesitaba inmediata asistencia médica, ya que se hallaba inconsciente y con pérdida de sangre a la altura de la cabeza.
Supo Estación Plus Crespo que la Justicia determinó la realización de la prueba Dermotest a ambos brigadistas, como así también exámen de laboratorio al efectivo que se encuentra internado.
En tanto, se secuestró el arma en cuestión, siendo una carabina Model 60, calibre .22, que momentos antes el policía lesionado tenía en su poder.
Un Peugeot 205 fue consumido por las llamas, en la madrugada de este domingo.
Viajaba en moto junto a su padre, cuando fueron partícipes de una colisión con un auto.
Los defensores de la magistrada denunciaron “irregularidades procesales” y ella sostiene que las "pruebas fueron obtenidas ilegalmente" y que fue una "caza de brujas" en su contra.
Se presume que el santafesino aprehendido, tuvo apoyo desde esa misma ciudad. Hubo allanamiento. Los detalles.
La Policía llevó adelante positivos procedimientos en esa localidad del departamento Nogoyá. También incautaron dispositivos electrónicos que habían sido denunciados como robados.
Desde la Policía pidieron a la población no adquirir objetos del cual se desconoce la procedencia.
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
Por orden de un Juzgado Federal, allanaron en Villaguay los negocios de la familia de la asesora del ministro Guillermo Francos. Investigan maniobras de evasión fiscal y venta de productos falsificados, mientras se encuentran en Miami.
La 17ª Fiesta de la Empanada ya tiene fecha y cartelera artística. Integrantes de cooperadora de la Escuela N° 187 Nina "Argentina Soberana" anticiparon detalles.
Cayó una empresa en el ardid y la Policía no descansó hasta dar con el sospechoso, que volvió por más víctimas. Secuestros y detención.