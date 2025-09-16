Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

El abogado Marcos Rodríguez Allende, nuevo querellante en la causa que investiga la desaparición de la familia Gill, anunció que pedirá que la Cancillería Argentina y el Ministerio de Justicia de la Nación soliciten a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por su sigla en inglés) imágenes satelitales del campo donde vivió la familia hasta enero de 2002.
