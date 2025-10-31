Decomisaron más de 1000 kilos de dorados y otras especies tras allanamiento en una vivienda

Adolescente llevó un arma de fuego al campamento estudiantil en Valle María
La clásica experiencia de juegos, desafíos y distendidos momentos por compartir con compañeros de secundaria, terminó en procedimiento policial.
El secuestro de 400 kilos de pescado durante un operativo de control en Villaguay, derivó en el decomiso de más de una tonelada de dorado en la ciudad de Concordia.
La intervención se enmarca en la Ley Provincial N° 4892, que regula la pesca en aguas de jurisdicción provincial, y la Ley N° 11174, que declara al dorado de interés turístico provincial y prohíbe su pesca comercial, acopio, venta, tenencia y tránsito.
Vale recordar que el pasado martes, en la intersección de las rutas provincial 20 y nacional 18, personal de la Brigada Abigeato de Villaguay, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, interceptó un cargamento de aproximadamente 400 kilogramos de pescado, entre ellos dorados y surubíes.
A partir de este hallazgo, se iniciaron tareas investigativas que permitieron determinar que la trazabilidad de la especie provenía de la ciudad de Concordia.
La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la Provincia solicitó al Juzgado de Garantías de Concordia una orden de allanamiento y requisa domiciliaria en una vivienda vinculada al acopio y comercialización ilegal de pescado.
Durante el allanamiento, el personal policial constató la presencia de 101 piezas de dorado con un peso total estimado en 1.000 kilogramos, además de 6 patíes (35 kilos), 22 sábalos despinados (22 kilos) y 30 kilos de cortes de boga. Toda la mercadería fue decomisada y desnaturalizada por disposición del médico veterinario interviniente, al no encontrarse apta para el consumo humano
En el mismo procedimiento se incautaron cinco freezers, un martillo de hierro, una barreta, cuatro delantales blancos, tres cuchillos, una chaira, una balanza marca Sytel, un pilón, 15 bandejas plásticas y rollos de bolsas utilizados presumiblemente para el procesamiento y empaquetado del producto.
Desde la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales destacaron que la actuación policial se orienta a garantizar el cumplimiento de las leyes que protegen las especies ícticas. En particular, recordaron que el dorado es una especie declarada de interés turístico provincial, por lo que su pesca con fines comerciales está prohibida, al igual que su acopio, venta, tenencia y transporte, publicó Elonce.
La Policía continúo con los rastrillajes en la zona rural de Tala. La fiscalía investiga si se trata del cuerpo del chofer Martín Palacio, en el marco de la causa que involucra al acusado Pablo Laurta.
El hecho ocurrió en calles Lieberman y Laprida donde la pierna de la nena que era trans portada por su madre y su padre en una moto fue succionada por la rueda trasera.
En un vaso con jugo, la acusada, aparentemente paciente psiquiátrica, el habría dado 4 pastillas del mencionado medicamento. Ésta pasó la noche acostada en un sillón frente al cadáver de su hija. La autopsia será clave.
En María Grande, la policía llevó adelante allanamientos múltiples por infracción a la Ley de Caza, en los que incautaron armas, carne de ciervo Axis y trofeos.
La articulación de acciones entre el damnificado y la policía, permitieron demorar a dos personas, que quedaron seriamente comprometidas en la causa. Hubo secuestros.
Cuatro calles de la ciudad de Crespo tienen sentido único de circulación en tramos dispuestos para lograr mejoras y mayor seguridad vial en la transitabilidad organizando la movilidad vehicular.
En horas de la siesta de este jueves, correligionarios rindieron un emotivo homenaje al ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en el espacio verde que resalta su figura política al ingresar a Crespo.
