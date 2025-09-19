Hace 15 días lo detuvieron por robar un auto y ahora por una camioneta

Secuestran en Paraná un auto vinculado a un "Cuento del tío" en General Ramírez
La policía logró llegar hasta el automóvil en que se movilizaba quien retiró los ahorros de la persona damnificada.
El hombre de 29 años fue aprehendido en el estacionamiento de un supermercado tras sustraer una Renault Kangoo. Ya había sido detenido por otro robo vehicular semanas atrás.Policiales/Judiciales19 de septiembre de 2025
Durante la tarde de este jueves, personal de la Jefatura Departamental Concordia detuvo a un hombre de 29 años en el estacionamiento de Carrefour, ubicado en la intersección de calles Eva Perón y Liberman.
Según se informó a Ahora, el sujeto habría robado minutos antes una camioneta Renault Kangoo blanca, que se encontraba estacionada frente a una vivienda en calles España y Brown, sin medidas de seguridad y con la llave de encendido colocada.
La rápida intervención policial permitió localizar al sospechoso en plena vía pública, donde fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.
El fiscal interviniente, Mario Figueroa, tomó conocimiento del hecho y ordenó las actuaciones correspondientes.
Lo llamativo del caso es que el mismo individuo había sido detenido hace apenas 15 días por el robo de otro vehículo: un Toyota Corolla. La reiteración del delito en tan corto plazo vuelve a poner en foco la problemática de la reincidencia y la vulnerabilidad de los vehículos estacionados sin protección.
La investigación continúa, y se espera que en las próximas horas se definan las medidas judiciales que se aplicarán al detenido.
