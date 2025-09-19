Hace 15 días lo detuvieron por robar un auto y ahora por una camioneta

Durante la tarde de este jueves, personal de la Jefatura Departamental Concordia detuvo a un hombre de 29 años en el estacionamiento de Carrefour, ubicado en la intersección de calles Eva Perón y Liberman.

Según se informó a Ahora, el sujeto habría robado minutos antes una camioneta Renault Kangoo blanca, que se encontraba estacionada frente a una vivienda en calles España y Brown, sin medidas de seguridad y con la llave de encendido colocada.

La rápida intervención policial permitió localizar al sospechoso en plena vía pública, donde fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

El fiscal interviniente, Mario Figueroa, tomó conocimiento del hecho y ordenó las actuaciones correspondientes.

Lo llamativo del caso es que el mismo individuo había sido detenido hace apenas 15 días por el robo de otro vehículo: un Toyota Corolla. La reiteración del delito en tan corto plazo vuelve a poner en foco la problemática de la reincidencia y la vulnerabilidad de los vehículos estacionados sin protección.

La investigación continúa, y se espera que en las próximas horas se definan las medidas judiciales que se aplicarán al detenido.