En la antesala del partido de vuelta ante Palmeiras, River perdió ante Atlético Tucumán

Paraná Campaña: se viene un nuevo fin de semana de fútbol
Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, se jugarán los partidos correspondientes a todas las categorías del Fútbol Chacarero.
River perdió 2-0 con Atlético Tucumán, en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura.Deportes20 de septiembre de 2025
En el partido disputado en el estadio 15 de abril, el defensor paraguayo Clever Ferreira marcó el primer gol del encuentro a los 12 minutos del primer tiempo y el delantero Leandro Díaz aumentó la ventaja con su tanto a los 23 minutos.
Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo superar en la tabla a Deportivo Riestra y se mantiene como escolta con 18 unidades. Justamente, en la próxima fecha, su rival será el conjunto del barrio porteño del Bajo Flores al cual recibirá desde las 18 horas del domingo en el estadio Monumental.
Pero en lo pronto, River deberá viajar a la ciudad brasileña de San Pablo para enfrentar a Palmeiras el miércoles a las 21.30 horas en el Allianz Parque en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El ´Millonario´ deberá ganar por un gol de diferencia para ir a los penales o por más de dos para clasificar a la próxima fase.
Por su parte, los de Lucas Pusineri escaló a la quinta posición con 12 puntos y en la siguiente jornada visitará a Vélez Sarsfield el próximo lunes desde las 20 horas en el estadio José Amalfitani.
En menos de diez minutos de juego, a los 9 exactamente, el delantero Leandro Díaz marcó el 1-0 para Atlético Tucumán ante River. Tras un tiro de esquina al área, el ex atacante de Lanús cabeceó en el área chica y anotó pero el árbitro Facundo Tello anuló el tanto a instancias del VAR por un fuera de juego del ex futbolista de Estudiantes de La Plata.
Tan solo tres minutos después del gol anulado, el defensor paraguayo Clever Ferreira abrió el marcador para el ´Decano´ a los 12. En un tiro de esquina desde la derecha, el mediocampista Lautaro Godoy metió un gran centro al segundo palo del área chica donde Ferreira se elevó ante una pésima salida a interceptar del arquero Jeremías Ledesma, cabeceó y anotó el 1-0.
A los 21 minutos del complemento, el defensor uruguayo Sebastián Boselli bajó en el área al mediocampista Lautaro Godoy y el árbitro Tello sancionó penal. El delantero Leandro Díaz lo transformó en gol con un fuerte remate al medio ante el vuelo a la derecha del arquero Ledesma.
Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo B - Novena fecha
Atlético Tucumán (2) - River Plate (0)
Estadio: Monumental José Fierro, Tucumán.
Árbitro: Facundo Tello
VAR: José Carreras
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Claver Ferreira, Miguel Brizuela; Nicolás Lamendola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Leandro Díaz y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.
River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda; Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Gol en el primer tiempo: 12m. Clever Ferreira (A)
Gol en el segundo tiempo: 23m. Leandro Díaz (A)
Cambios en el segundo tiempo: 17m. Santiago Lencina por Juan Fernando Quintero (R), Juan Portillo por Giuliano Galoppo (R), Thiago Acosta por Agustín de la Cuesta (R) y Kevin López por Lautaro Godoy (A); 24m. Juan Carlos Meza por Matías Galarza Fonda (R); 33m. Bautista Dadín por Facundo Colidio (R), Ramiro Ruíz Rodríguez por Nicolás Lamendola (R) y Maximiliano Villa por Damián Martínez (A); 43m. Guillermo Acosta por Leandro Díaz (A) y Carlos Abeldaño por Mateo Bajamich (A).
