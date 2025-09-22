En septiembre cierra la primera etapa del Plan de Facilidades de Pago de ATER

Nogoyá: aplicarán multas a dueños de perros mordedoresEntre Ríos22 de septiembre de 2025
El Concejo Deliberante de Nogoyá sancionó una ordenanza para controlar la población canina en la ciudad, que muchas veces causa accidentes, incluso graves
En las primeras semanas de implementación, el Plan de Facilidades de Pago dispuesto por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) para acompañamiento a los contribuyentes, ha reportado una recepción positiva y un alto grado de adhesión. Este mes finaliza la etapa que mayores descuentos ofrece.Entre Ríos22 de septiembre de 2025
El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, destacó que este plan es "una respuesta del Gobierno de Entre Ríos a los planteos de diferentes sectores de la economía; una medida oportuna y necesaria para los contribuyentes en el actual contexto económico nacional".
Por su parte, la directora de Relación con el Contribuyente de ATER, María Liz Rodríguez Arestico, enfatizó la conveniencia de inscribirse en este tramo inicial. "Los mayores porcentajes de ahorro de intereses y multas se aplican en la primera etapa", remarcó.
El plan de facilidades está vigente desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre de 2025. Contempla obligaciones adeudadas de todos los tributos provinciales, con vencimiento hasta el 30 de junio de 2025.
Para acceder a los beneficios, los contribuyentes deberán:
Fechas, descuentos y opciones
Etapa 1: Hasta el 30 de septiembre de 2025
Pago al contado: Condonación del 100% de multas y 100% de intereses.
3 cuotas: Condonación del 80% de multas y 90% de intereses; 10% de anticipo y cuota mínima de $100.000.
5 cuotas: Condonación del 60% de multas y 70% de intereses; 20% de anticipo y cuota mínima de $150.000.
Etapa 2: Del 1 al 31 de octubre de 2025
Pago al contado: Condonación del 80% de multas y 80% de intereses.
3 cuotas: Condonación del 60% de multas y 70% de intereses; 15% de anticipo y cuota mínima de $150.000.
5 cuotas: Condonación del 40% de multas y 50% de intereses; 20% de anticipo y cuota mínima de $200.000
Etapa 3: Del 1 al 30 de noviembre de 2025
Pago al contado: Condonación del 60% de multas y 60% de intereses.
3 cuotas: Condonación del 40% de multas y 50% de intereses; 20% de anticipo y cuota mínima de $200.000.
5 cuotas: Condonación del 20% de multas y 30% de intereses; 25% de anticipo y cuota mínima de $250.000.
Deudas de Agentes de Retención, Percepción y Recaudación
Según informaron desde la página oficial del gobierno de Entre Ríos, los contribuyentes y responsables con este tipo de deudas tienen opciones de financiación específicas y beneficios diferenciados.
Adhesión hasta el 30 de septiembre: Contado: Condonación del 80% de multas y 80% de intereses. 3 cuotas: Condonación del 60% de multas y 60% de intereses.
Adhesión hasta el 31 de octubre: Contado: Condonación del 60% de multas y 60% de intereses. 3 cuotas: Condonación del 40% de multas y 40% de intereses.
Adhesión hasta el 30 de noviembre: Contado: Condonación del 40% de multas y 40% de intereses. 3 cuotas: Condonación del 20% de multas y 20% de intereses.
