Crespo, una de las ciudades seleccionadas para la capacitación del Programa EmprendER

Con el objetivo de acompañar a los vecinos que están emprendiendo en su camino de crecimiento, profesionalización y sostenibilidad, con un enfoque adaptado a la realidad local, el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor y en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), lanza el Programa EmprendER, una propuesta de formación gratuita destinada a fortalecer el ecosistema emprendedor en la provincia.

En esta edición, solo cuatro ciudades entrerrianas participan de estos encuentros: Crespo, Concepción del Uruguay, Victoria y La Paz. Este reconocimiento posiciona a nuestra ciudad como un punto estratégico para el desarrollo de nuevos proyectos productivos e innovadores.

Formación para emprendedores locales y alrededores

El programa está dirigido a emprendedores con proyectos en marcha o en etapa inicial, y propone seis meses de capacitación gratuita con encuentros presenciales y virtuales (a través de Zoom y con acceso a materiales digitales). Estas capacitaciones están distribuidas de la siguiente manera:

Clase 1 y 2: 23 y 24 de octubre.

Clase 3 y 4: 19 y 20 de noviembre.

Clase 5: 11 de diciembre.

Clase 6: 12 de marzo de 2026.

Los contenidos están diseñados para brindar herramientas concretas en áreas clave como:

Mentalidad emprendedora, innovación y creatividad

Planificación estratégica, gestión financiera y toma de decisiones

Proceso y evaluación de decisiones

Liderazgo compartido y redes rizomáticas

Marketing digital, segmentación y fidelización de clientes

Casos prácticos, análisis de resultados y sostenibilidad

Inscripciones abiertas

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 1 de octubre, a través del siguiente enlace:

Para más información y asesoramiento hay que dirigirse a la Oficina de Empleo y Emprendedurismo (25 de Mayo 943), Crespo de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 o a los teléfonos 343 4 383 060// 495 1160 Int. 219 y 206.