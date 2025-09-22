Crespo, una de las ciudades seleccionadas para la capacitación del Programa EmprendER

Se realiza el encuentro de coros de adultos mayores: “Con corazón y voz”
El sábado 4 de octubre se concretará el ‘15º Encuentro de Coros de Adultos Mayores – Con corazón y voz’, organizado por la Municipalidad de Crespo.
El programa está dirigido a emprendedores con proyectos en marcha o en etapa inicial, y propone seis meses de capacitación gratuita con encuentros presenciales y virtuales. Son cuatro las ciudades entrerrianas que participarán de estos encuentros.
Con el objetivo de acompañar a los vecinos que están emprendiendo en su camino de crecimiento, profesionalización y sostenibilidad, con un enfoque adaptado a la realidad local, el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor y en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), lanza el Programa EmprendER, una propuesta de formación gratuita destinada a fortalecer el ecosistema emprendedor en la provincia.
En esta edición, solo cuatro ciudades entrerrianas participan de estos encuentros: Crespo, Concepción del Uruguay, Victoria y La Paz. Este reconocimiento posiciona a nuestra ciudad como un punto estratégico para el desarrollo de nuevos proyectos productivos e innovadores.
El programa está dirigido a emprendedores con proyectos en marcha o en etapa inicial, y propone seis meses de capacitación gratuita con encuentros presenciales y virtuales (a través de Zoom y con acceso a materiales digitales). Estas capacitaciones están distribuidas de la siguiente manera:
Los contenidos están diseñados para brindar herramientas concretas en áreas clave como:
Las inscripciones estarán disponibles hasta el 1 de octubre, a través del siguiente enlace:
Para más información y asesoramiento hay que dirigirse a la Oficina de Empleo y Emprendedurismo (25 de Mayo 943), Crespo de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 o a los teléfonos 343 4 383 060// 495 1160 Int. 219 y 206.
La Estudiantina 2025 bajó el telón a una nueva edición, con la realización de los últimos desafíos para los equipos participantes en las Categorías ‘A’ (Ciclo Orientado) y ‘B’ (Ciclo Básico). Fueron 25 los grupos que le pusieron creatividad, dedicación y esfuerzo a cada jornada, desde el 31 de agosto hasta el domingo 21 de septiembre.
El Concejo Deliberante Juvenil completó su cronograma de Sesiones Ordinarias, establecidas para esta edición 2025 de este programa educativo que lleva adelante la Municipalidad de Crespo con los estudiantes del nivel secundario.
Luego de varias semanas de trabajo grupal, los diferentes equipos participantes en la Estudiantina 2025 acercaron el material recolectado para participar en el ‘Eco-Challenge’. El pesaje se realizó el miércoles 17 de septiembre, en el Parque Ambiental de la ciudad de Crespo.
En la oportunidad los asistentes, de entre 18 y 35 años, intercambiaron ideas, conocimientos y experiencias en torno a los desafíos compartidos entre Alemania y Argentina.
El sábado 1º de noviembre se realizará una nueva edición de la Maratón de la Avicultura. Todos los detalles y como inscribirte.
La intervención se enmarca en la Ley Provincial N° 10.956 que instrumenta la "Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género".
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
Al margen de los actuados locales por violencia de género, desde la esfera de instrucción penal se iniciaron actuaciones.
Dos automóviles sufrieron severos destrozos, mientras que bomberos auxiliaron a quienes quedaron atrapados. Los servicios de emergencia trasladaron a los partícipes heridos.
En el sorteo del Quini 6 de este domingo 21 de septiembre, no se registraron ganadores de los grandes pozos millonarios. Los números.