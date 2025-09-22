Profundo pesar en la Agrícola Regional por el fallecimiento de José María Walker

Desde este lunes, nuevo horario para la recolección de residuos
Desde el municipio se confirmó que regirá durante la primavera y el verano. La modificación repercute en el momento de retiro de residuos de todos los domicilios.
La Agrícola Regional de Crespo despidió a José María Walker, histórico asesor nutricional de NutriLAR, quien durante casi 50 años acompañó el desarrollo de la cooperativa con profesionalismo, generosidad y un fuerte vínculo de amistad con colegas, productores y la comunidad.Crespo22 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
La Cooperativa Agrícola Regional de Crespo despidió con hondo pesar a José María Walker, quien fue durante casi cinco décadas fue mucho más que un asesor técnico: un amigo entrañable para quienes compartieron con él el camino de la producción y la nutrición animal.
Walker había nacido el 6 de junio de 1940 y se graduó como técnico químico, orientando siempre su carrera hacia la nutrición. Fue referente en distintas empresas de la provincia de Santa Fe y llegó a Crespo a través de la firma Sagemüller. Más tarde, se incorporó a la Agrícola Regional bajo la gerencia de Juan Federico Schmidt, desempeñándose como asesor nutricional de NutriLAR.
Desde entonces, y durante casi 50 años, acompañó de cerca el crecimiento de la fábrica de alimentos balanceados, forjando vínculos de amistad con directivos, colegas y productores. Su labor se distinguió por la humildad, la generosidad y la permanente disposición a transmitir conocimientos.
“El profesor Walker nos enseñó mucho y estuvo siempre cerca de nosotros. Fue un gran profesional y un amigo de todos”, expresó el Lic. Francisco Viola, actual encargado de NutriLAR.
El reconocimiento a su trayectoria se repite entre quienes compartieron trabajo y amistad. “José fue un ser humano excepcional, hombre de principios claros y sólidos, consejero, de carácter afable pero firme, respetado y querido por quienes confiaron en su talento para obtener los mejores resultados en granjas, tambos o rodeos vacunos. Siempre será recordado en ese ámbito y por los amigos que dejó en Entre Ríos”, rememoró su excompañero Luis Jacobi.
Su impronta trascendió lo estrictamente laboral: Walker dedicó tiempo a jóvenes estudiantes, brindando charlas y capacitaciones, además de acompañar proyectos de innovación desde la unidad de negocios de NutriLAR.
“Fue un ser de una generosidad inmensa, un compañero leal y un consejero sabio. Compartimos numerosos viajes y visitas a productores, donde siempre se mostró dispuesto a escuchar, ayudar y buscar soluciones”, evocó el Ing. Martín Montiel, de Agroservicios, quien también fue encargado de NutriLAR.
La Agrícola Regional despidió a José María Walker con un mensaje de gratitud: su legado permanecerá en cada fórmula, en cada consejo y en cada jornada de trabajo de la cooperativa. La institución acompañó a su familia en esta dolorosa pérdida.
Desde el municipio se confirmó que regirá durante la primavera y el verano. La modificación repercute en el momento de retiro de residuos de todos los domicilios.
Al margen de los actuados locales por violencia de género, desde la esfera de instrucción penal se iniciaron actuaciones.
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
La intervención se enmarca en la Ley Provincial N° 10.956 que instrumenta la "Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género".
Hoy sábado 20 de septiembre se presentará en el salón municipal de Crespo el prestigioso coro de Concepción del Uruguay y Basavilbaso. Habrá canciones en italiano y la entrada será libre y gratuita.
El organismo nacional avaló el envío de la fruta sin cáscara, desde esta ciudad entrerriana hacia Rusia y Países Bajos.
La intervención se enmarca en la Ley Provincial N° 10.956 que instrumenta la "Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género".
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
Al margen de los actuados locales por violencia de género, desde la esfera de instrucción penal se iniciaron actuaciones.
Dos automóviles sufrieron severos destrozos, mientras que bomberos auxiliaron a quienes quedaron atrapados. Los servicios de emergencia trasladaron a los partícipes heridos.
En el sorteo del Quini 6 de este domingo 21 de septiembre, no se registraron ganadores de los grandes pozos millonarios. Los números.