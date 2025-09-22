Profundo pesar en la Agrícola Regional por el fallecimiento de José María Walker

La Cooperativa Agrícola Regional de Crespo despidió con hondo pesar a José María Walker, quien fue durante casi cinco décadas fue mucho más que un asesor técnico: un amigo entrañable para quienes compartieron con él el camino de la producción y la nutrición animal.

Walker había nacido el 6 de junio de 1940 y se graduó como técnico químico, orientando siempre su carrera hacia la nutrición. Fue referente en distintas empresas de la provincia de Santa Fe y llegó a Crespo a través de la firma Sagemüller. Más tarde, se incorporó a la Agrícola Regional bajo la gerencia de Juan Federico Schmidt, desempeñándose como asesor nutricional de NutriLAR.

Desde entonces, y durante casi 50 años, acompañó de cerca el crecimiento de la fábrica de alimentos balanceados, forjando vínculos de amistad con directivos, colegas y productores. Su labor se distinguió por la humildad, la generosidad y la permanente disposición a transmitir conocimientos.

“El profesor Walker nos enseñó mucho y estuvo siempre cerca de nosotros. Fue un gran profesional y un amigo de todos”, expresó el Lic. Francisco Viola, actual encargado de NutriLAR.

El reconocimiento a su trayectoria se repite entre quienes compartieron trabajo y amistad. “José fue un ser humano excepcional, hombre de principios claros y sólidos, consejero, de carácter afable pero firme, respetado y querido por quienes confiaron en su talento para obtener los mejores resultados en granjas, tambos o rodeos vacunos. Siempre será recordado en ese ámbito y por los amigos que dejó en Entre Ríos”, rememoró su excompañero Luis Jacobi.

Su impronta trascendió lo estrictamente laboral: Walker dedicó tiempo a jóvenes estudiantes, brindando charlas y capacitaciones, además de acompañar proyectos de innovación desde la unidad de negocios de NutriLAR.

“Fue un ser de una generosidad inmensa, un compañero leal y un consejero sabio. Compartimos numerosos viajes y visitas a productores, donde siempre se mostró dispuesto a escuchar, ayudar y buscar soluciones”, evocó el Ing. Martín Montiel, de Agroservicios, quien también fue encargado de NutriLAR.

La Agrícola Regional despidió a José María Walker con un mensaje de gratitud: su legado permanecerá en cada fórmula, en cada consejo y en cada jornada de trabajo de la cooperativa. La institución acompañó a su familia en esta dolorosa pérdida.