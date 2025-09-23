Máxima expectativa: Racing y Vélez definen hoy al primer semifinalista

Las TC Pick Up se preparan para debutar en ParanáDeportes23 de septiembre de 2025
Desde que se creó el campeonato de TC Pick Up será la 16ta vez que viajen fuera del Autódromo de La Plata.
La “Academia” y el “Fortín” cierran la llave de cuartos de final del certamen continental.Deportes23 de septiembre de 2025
Racing recibe a Vélez este martes, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
El encuentro se juega en Estadio Presidente Juan Domingo Perón desde las 19 horas de la Argentina.
Se trata sin dudas de un partidazo entre equipos argentinos, cuyo ganador podría posicionarse como candidato. La ida en Liniers fue 1-0 para la “Academia”, pero la serie está abierta.
El conjunto argentino que se meta en semifinales, se enfrentará con el vencedor de Flamengo y Estudiantes, que lo tiene al “Mengao” arriba 2-1 en el global, a la espera de la revancha en La Plata.
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Solari o Zaracho, Maravilla Martínez y Duván Vergara o Zaracho. DT: Gustavo Costas.
Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos o Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Braian Romero o Michael Santos e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo Racing vs Vélez
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Desde que se creó el campeonato de TC Pick Up será la 16ta vez que viajen fuera del Autódromo de La Plata.
El boxeo de Crespo volvió a tener un fin de semana de celebración. El pasado domingo, los jóvenes púgiles Axel Micel y Gerónimo Alvarenga, quienes entrenan en el Club Unión bajo la conducción de Pablo Riedel, participaron de un importante certamen amateur en la localidad bonaerense de Castelar, trayéndose consigo valiosos resultados.
El experimentado mediocampista Sebastián Prediger, actual referente de Unión de Crespo, analizó la victoria que su equipo consiguió el domingo frente a Arsenal de Viale y dejó en claro la importancia de sostener el proyecto deportivo que atraviesa la institución.
Se disputó la séptima fecha de la fase regular correspondiente al Torneo Clausura del Fútbol Chacarero.
Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.
Este domingo se disputó la 7ª fecha del Torneo de Fútbol de Paraná Campaña, donde Unión de Crespo festejó en condición de local tras vencer a Arsenal de Viale, mientras que los otros equipos crespenses jugaron fuera de casa con distinta suerte. Todos los resultados.
Nutrísima SRL, cuya participación el intendente Solari le cedió a su hijo, acumula deudas por ventas anticipadas y nunca concretadas por unos 3.000 millones de pesos. Hay denuncias en la Justicia.
La intervención se enmarca en la Ley Provincial N° 10.956 que instrumenta la "Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género".
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
Dos automóviles sufrieron severos destrozos, mientras que bomberos auxiliaron a quienes quedaron atrapados. Los servicios de emergencia trasladaron a los partícipes heridos.
A pesar de que, presuntamente, se había reconocido su cuerpo, el joven apareció en su domicilio mientras su familia velaba otro cuerpo. La Justicia aún no logra identificar los restos que habían sido entregados.