Las TC Pick Up se preparan para debutar en Paraná

Máxima expectativa: Racing y Vélez definen hoy al primer semifinalistaDeportes23 de septiembre de 2025
La “Academia” y el “Fortín” cierran la llave de cuartos de final del certamen continental.
Desde que se creó el campeonato de TC Pick Up será la 16ta vez que viajen fuera del Autódromo de La Plata.Deportes23 de septiembre de 2025
Las TC Pick Up encaran otro viaje, corriendo fuera del circuito que vio nacer a la categoría hasta consolidarse en la actualidad. Este fin de semana, 27 y 28 de septiembre, viajarán a Entre Ríos para correr por primera vez en Paraná y abrir la Copa de Oro 2025.
Hasta ahora, solo 15 veces han salido del «Roberto Mouras» de La Plata. La primera vez fue en 2019 para competir en Rio Cuarto y ver ganar a Juan Pablo Gianini. Desde allí pasaron por su estadística las pistas de Centenario (Neuquén), San Nicolás (Bs As), Viedma (Río Negro), San Juan, Posadas (Misiones), Comodoro Rivadavia (Chubut) y Alta Gracia (Córdoba). A esta lista se sumará Paraná.
De todas ellas, Rio Cuarto (2019, 2022 y 2025) junto con San Nicolás (2020, 2022 y 2025) son los circuitos con más visitas, fuera de La Plata. Asimismo, es Mariano Werner el piloto más ganador fuera del trazado de cabecera para las TC Pick Up, ganando en Viedma (2021), Comodoro Rivadavia (2023) y San Juan (2024).
Campeones
El boxeo de Crespo volvió a tener un fin de semana de celebración. El pasado domingo, los jóvenes púgiles Axel Micel y Gerónimo Alvarenga, quienes entrenan en el Club Unión bajo la conducción de Pablo Riedel, participaron de un importante certamen amateur en la localidad bonaerense de Castelar, trayéndose consigo valiosos resultados.
El experimentado mediocampista Sebastián Prediger, actual referente de Unión de Crespo, analizó la victoria que su equipo consiguió el domingo frente a Arsenal de Viale y dejó en claro la importancia de sostener el proyecto deportivo que atraviesa la institución.
Se disputó la séptima fecha de la fase regular correspondiente al Torneo Clausura del Fútbol Chacarero.
Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.
Este domingo se disputó la 7ª fecha del Torneo de Fútbol de Paraná Campaña, donde Unión de Crespo festejó en condición de local tras vencer a Arsenal de Viale, mientras que los otros equipos crespenses jugaron fuera de casa con distinta suerte. Todos los resultados.
Nutrísima SRL, cuya participación el intendente Solari le cedió a su hijo, acumula deudas por ventas anticipadas y nunca concretadas por unos 3.000 millones de pesos. Hay denuncias en la Justicia.
La intervención se enmarca en la Ley Provincial N° 10.956 que instrumenta la "Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género".
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
Dos automóviles sufrieron severos destrozos, mientras que bomberos auxiliaron a quienes quedaron atrapados. Los servicios de emergencia trasladaron a los partícipes heridos.
A pesar de que, presuntamente, se había reconocido su cuerpo, el joven apareció en su domicilio mientras su familia velaba otro cuerpo. La Justicia aún no logra identificar los restos que habían sido entregados.