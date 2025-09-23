Plus en Vivo

Las TC Pick Up se preparan para debutar en Paraná

Desde que se creó el campeonato de TC Pick Up será la 16ta vez que viajen fuera del Autódromo de La Plata.

Deportes23 de septiembre de 2025
TCPK-2024

Las TC Pick Up encaran otro viaje, corriendo fuera del circuito que vio nacer a la categoría hasta consolidarse en la actualidad. Este fin de semana, 27 y 28 de septiembre, viajarán a Entre Ríos para correr por primera vez en Paraná y abrir la Copa de Oro 2025.

Hasta ahora, solo 15 veces han salido del «Roberto Mouras» de La Plata. La primera vez fue en 2019 para competir en Rio Cuarto y ver ganar a Juan Pablo Gianini. Desde allí pasaron por su estadística las pistas de Centenario (Neuquén), San Nicolás (Bs As), Viedma (Río Negro), San Juan, Posadas (Misiones), Comodoro Rivadavia (Chubut) y Alta Gracia (Córdoba). A esta lista se sumará Paraná.

De todas ellas, Rio Cuarto (2019, 2022 y 2025) junto con San Nicolás (2020, 2022 y 2025) son los circuitos con más visitas, fuera de La Plata. Asimismo, es Mariano Werner el piloto más ganador fuera del trazado de cabecera para las TC Pick Up, ganando en Viedma (2021), Comodoro Rivadavia (2023) y San Juan (2024).

Campeones

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
BOX

Axel Micel y Gerónimo Alvarenga destacaron en un torneo amateur de Buenos Aires

Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
Deportes23 de septiembre de 2025

El boxeo de Crespo volvió a tener un fin de semana de celebración. El pasado domingo, los jóvenes púgiles Axel Micel y Gerónimo Alvarenga, quienes entrenan en el Club Unión bajo la conducción de Pablo Riedel, participaron de un importante certamen amateur en la localidad bonaerense de Castelar, trayéndose consigo valiosos resultados.

Más visto hoy en Estación Plus
choque

Tremendo choque frontal en Ruta 11

Estación Plus Crespo
Policiales/Judiciales21 de septiembre de 2025

Dos automóviles sufrieron severos destrozos, mientras que bomberos auxiliaron a quienes quedaron atrapados. Los servicios de emergencia trasladaron a los partícipes heridos.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo