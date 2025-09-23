Las TC Pick Up se preparan para debutar en Paraná

Las TC Pick Up encaran otro viaje, corriendo fuera del circuito que vio nacer a la categoría hasta consolidarse en la actualidad. Este fin de semana, 27 y 28 de septiembre, viajarán a Entre Ríos para correr por primera vez en Paraná y abrir la Copa de Oro 2025.

Hasta ahora, solo 15 veces han salido del «Roberto Mouras» de La Plata. La primera vez fue en 2019 para competir en Rio Cuarto y ver ganar a Juan Pablo Gianini. Desde allí pasaron por su estadística las pistas de Centenario (Neuquén), San Nicolás (Bs As), Viedma (Río Negro), San Juan, Posadas (Misiones), Comodoro Rivadavia (Chubut) y Alta Gracia (Córdoba). A esta lista se sumará Paraná.

De todas ellas, Rio Cuarto (2019, 2022 y 2025) junto con San Nicolás (2020, 2022 y 2025) son los circuitos con más visitas, fuera de La Plata. Asimismo, es Mariano Werner el piloto más ganador fuera del trazado de cabecera para las TC Pick Up, ganando en Viedma (2021), Comodoro Rivadavia (2023) y San Juan (2024).

Campeones