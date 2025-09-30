Confirman la llegada de Milei a la ciudad de Paraná en el marco de la campaña

Tras la confirmación de la visita del presidente Javier Milei a Entre Ríos en plan de campaña electoral hacia las legislativas del 26 de octubre, se confirmó este martes que la ciudad que recibirá al mandatario será Paraná y que la fecha elegida para su llegada será este viernes 3 de octubre.

Según adelantaron fuentes cercanas a la Presidencia de la Nación a Ahora,Milei hará una recorrida por el Parque Urquiza este viernes al atardecer. No está descartado que la presencia del líder de La Libertad Avanza incluya además un acto con dirigentes y militantes de la alianza.

El presidente formó en la provincia una alianza electoral con el gobernador Rogelio Frigerio, que lidera el frente Juntos por Entre Ríos que componen centralmente el PRO y la UCR.

Milei llegará a la capital provincial para respaldar los candidatos locales de ALLA. La fuerza libertaria se quedó con los primeros lugares en las listas de diputados y senadores que más de un millón de entrerrianos están habilitados para votar el 26 de octubre.

Andrés Laumann encabeza la boleta para diputados y Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida se quedaron con los dos puestos expectantes de ingresar al Senado con un triunfo libertario en Entre Ríos. El gobernador Frigerio colocó a la actual presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese (PRO), en el segundo lugar para Diputados y a su ministro de Planeamiento, Darío Schneider (UCR), tercero en la lista.

Entre Ríos renovará el 26 de octubre cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y las tres del Senado. La contienda de ambos oficialismos -nacional y provincial- es contra el peronismo, que se presenta con una lista “oficialista” llamada “Fuerza Entre Ríos” y algunos otros desprendimientos.