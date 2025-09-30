Confirman la llegada de Milei a la ciudad de Paraná en el marco de la campaña

Milei está urgido por aumentar sus tropas parlamentarias en el Congreso para ganar autoridad política dentro del país y exhibir capacidad de lograr sus reformas ante los mercados, cuyos movimientos de las últimas semanas manifestaron incertidumbre sobre las posibilidades de éxito de una gestión libertaria inédita en la Argentina.
Luego de la derrota en las elecicones provinciales de Buenos Aires de comienzos de septiembre, el presidente se puso al mando de la campaña electoral de La Libertad Avanza en todo el país y decidió salir a recorrer las provincias, especialemente las que eligen senadores.
Este viernes será la primera ocasión en que Milei visite Entre Ríos desde que es presidente. Había desembarcado dos veces en Paraná como candidato, antes de las Primarias de 2023 en las que dio el batacazo. En junio de aquel año habóia encabezado un acto con dirigentes y militantes en un hotel del Parque Urquiza y un mes después, en julio, había caminado la Peatonal San Martín como parte de su ‘Tour por la Libertad’.