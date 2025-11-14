Plus en Vivo

Un hombre murió tras ser picado por una avispa

Falleció en el Hospital después de ser picado por una avispa mientras se encontraba en su vehículo. El hombre era alérgico al veneno del insecto y no pudo ser reanimado

Entre Ríos14 de noviembre de 2025
Un hombre falleció ayer en la tarde luego de ser picado por una avispa en Concordia. Según relató su pareja, el hombre había salido de su lavadero de autos ubicado en ruta 4 y Paula Albarracín de Sarmiento para realizar una compra. Al regresar a su vehículo, encontró una avispa dentro del mismo e intentó matarla, siendo picado por el insecto.

Inmediatamente, el hombre se dirigió al Hospital Carrillo en su propio vehículo, desde donde fue derivado al Hospital Masvernat debido a la gravedad de la situación. En el Hospital Masvernat, se constató que el hombre era alérgico al veneno de avispa y se le administraron los tratamientos correspondientes. Sin embargo, el paciente entró en paro cardíaco y, a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas, falleció.

La Fiscal interviniente, Dra. Julia Rivoira, se encuentra a cargo de la investigación del caso.

