El secretario de Justicia recibió al secretario general del Sedapper junto a delegados del Registro Civil

Un hombre murió tras ser picado por una avispaEntre Ríos14 de noviembre de 2025
Falleció en el Hospital después de ser picado por una avispa mientras se encontraba en su vehículo. El hombre era alérgico al veneno del insecto y no pudo ser reanimado
En la jornada de este jueves el secretario de Justicia, Julián Maneiro se reunió con el secretario General del Sedapper, José Mariani, junto a delegados y una trabajadora del Registro Civil, para analizar temas pendientes por los cuales se viene trabajando como adicionales, formacióny capacitación, modernización del área además de la situación de las 99 oficinas en la provincia.
En la mañana de este jueves el Secretario General de Sedapper, José Mariani, acompañado por los delegados del Registro Civil, Emanuel Ledesma y Hugo Gorosito, además representando a todos y cada uno de los trabajadores del organismo estuvo también presente, María del Carmen Zurita, fueron recibidos por el Secretario de Justicia, Julián Maneiro, para abordar distintos temas pendientes en carpeta para los trabajadores del área.
Temas que fueron abordados en el encuentro
De la reunión surge el compromiso del funcionario, j Julián Maneiro, de continuar trabajando en el tema de adicionales y poder dar una respuesta satisfactoria respecto al incremento del mismo. El tratamiento también se realiza en forma conjunta como lo establece el decreto vigente, con el Ministerio de Hacienda y su compromiso es lograr un incremento que beneficie tanto a empleados en actividad como a los pasivos.
Modernización del Estado y capacitación a trabajadores
La modernización del Estado se entiende como un proceso continuo y sistemático orientado a transformar las instituciones públicas para que sean más eficientes, transparentes y al servicio del ciudadano. Este proceso busca mejorar la calidad de los servicios públicos, simplificar trámites, promover la innovación y fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las instituciones, explico Maneiro a los representantes de los trabajadores.
El Sedapper está para acompañar y colaborar en capacitar al trabajador
La expresión surge el propio secretario General del Sedapper, José Mariani quien dijo que a nivel provincial, diversas jurisdicciones han adoptado medidas específicas sobre la modernización del Estado y el trabajador del Registro Civil está comprendido dentro de ellos, para eso venimos recorriendo todas y cada una de las oficinas del Registro Civil a lo largo y a lo ancho de la provincia para hablar de este tema, claro que esto debe ir acompañado de una recomposición salarial, mejorar los organigramas y recategorizar al trabajador, puntualizo a este sitio el representante gremial.
A la salida del encuentro el secretario General de Sedapper, en breve diálogo con la prensa dijo, "fue una reunión amplia y muy positiva y para los trabajadores afiliados a nuestra institución y a los que no lo son los mantendremos al tanto de las noticias que surjan".
Lo confirmó el presidente de Femer, Fernando Vázquez Vuelta. Señaló que aún queda pendiente de pago más del 30% de agosto, pero destacó que la entidad tiene “la buena voluntad de seguir dando prestaciones”, a la espera de que la situación “se normalice a la brevedad”.
El vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, se refirió al trabajo que se viene desarrollando tras los cambios en el organismo, y respondió inquietudes, quejas y consultas de los afiliados.
Con la organización de referentes del Sedapper de Santa Elena en el departamento La Paz, se llevó a cabo este martes 11, un encuentro con la presencia de Silvina Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas de Entre Ríos.
El nuevo funcionario será recibido esta semana por el gobernador Rogelio Frigerio. El encuentro se produciría el miércoles, horas después de la jura para reemplazar a Lisandro Catalán.
Granja Tres Arroyos no pagó la segunda cuota salarial, generando malestar entre los trabajadores y una denuncia del Sindicato de la Alimentación.
La petición ingresó al Concejo Deliberante de Crespo, a raíz del comportamiento vehicular, principalmente en una intersección de calles.
Un hombre y un menor de edad fueron trasladados al Hospital San Francisco de Asís, luego de protagonizar un accidente de tránsito en Crespo.
Lleva más de 27 años acompañando a los equipos nacionales y compartiendo anécdotas con los campeones del mundo. Este miércoles visitó Crespo y disfrutó de un tranquilo almuerzo y una cena en un comedor céntrico.
Eduardo Osuna, rector de la Escuela Técnica N° 35 "Gral. José de San Martín", destacó el nivel de aprendizaje del alumnado e invitó a la comunidad a colaborar con el proyecto que busca reunir fondos para adquirir tecnología. Además, la jornada cierra con una gran Peña Familiar.
La Municipalidad de Crespo lleva adelante tareas de extracción y reemplazo de árboles de gran tamaño que por su estado y antigüedad presentan peligro para la sociedad y la seguridad vial, producto del deterioro externo o interno.