El secretario de Justicia recibió al secretario general del Sedapper junto a delegados del Registro Civil

En la jornada de este jueves el secretario de Justicia, Julián Maneiro se reunió con el secretario General del Sedapper, José Mariani, junto a delegados y una trabajadora del Registro Civil, para analizar temas pendientes por los cuales se viene trabajando como adicionales, formacióny capacitación, modernización del área además de la situación de las 99 oficinas en la provincia.

Entre Ríos14 de noviembre de 2025
En la mañana de este jueves el Secretario General de Sedapper, José Mariani, acompañado por los delegados del Registro Civil, Emanuel Ledesma y Hugo Gorosito, además representando a todos y cada uno de los trabajadores del organismo estuvo también presente, María del Carmen Zurita, fueron recibidos por el Secretario de Justicia, Julián Maneiro, para abordar distintos temas pendientes en carpeta para los trabajadores del área.

Temas que fueron abordados en el encuentro

De la reunión surge el compromiso del funcionario, j Julián Maneiro, de continuar trabajando en el tema de adicionales y poder dar una respuesta satisfactoria respecto al incremento del mismo. El tratamiento también se realiza en forma conjunta como lo establece el decreto vigente, con el Ministerio de Hacienda y su compromiso es lograr un incremento que beneficie tanto a empleados en actividad como a los pasivos.

Modernización del Estado y capacitación a trabajadores

La modernización del Estado se entiende como un proceso continuo y sistemático orientado a transformar las instituciones públicas para que sean más eficientes, transparentes y al servicio del ciudadano. Este proceso busca mejorar la calidad de los servicios públicos, simplificar trámites, promover la innovación y fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las instituciones, explico Maneiro a los representantes de los trabajadores.

El Sedapper está para acompañar y colaborar en capacitar al trabajador

La expresión surge el propio secretario General del Sedapper, José Mariani quien dijo que a nivel provincial, diversas jurisdicciones han adoptado medidas específicas sobre la modernización del Estado y el trabajador del Registro Civil está comprendido dentro de ellos, para eso venimos recorriendo todas y cada una de las oficinas del Registro Civil a lo largo y a lo ancho de la provincia para hablar de este tema, claro que esto debe ir acompañado de una recomposición salarial, mejorar los organigramas y recategorizar al trabajador, puntualizo a este sitio el representante gremial.

A la salida del encuentro el secretario General de Sedapper, en breve diálogo con la prensa dijo, "fue una reunión amplia y muy positiva y para los trabajadores afiliados a nuestra institución y a los que no lo son los mantendremos al tanto de las noticias que surjan".

