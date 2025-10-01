Hockey Sobre Césped: Cultural tuvo acción en dos categorías

Fútbol infantil: Cultural entre los 8 mejores de la provincia
Durante el último fin de semana se desarrolló el Torneo Provincial destinado a la categoría 2012, la entidad Celeste quedó eliminada por penales en cuartos de final.
Durante el último fin de semana, los planteles de Sub 12 y Sub 16, tuvieron acción en el Torneo Promocional fiscalizado por la Federación Entrerriana.
El pasado domingo 28 de septiembre, dos planteles de Hockey Sobre Césped de la Asociación Deportiva y Cultural tuvieron acción por una nueva fecha del Torneo Promocional, fiscalizado por la Federación Entrerriana. En esta oportunidad, los equipos de la entidad Celeste se midieron ante Huracán de Victoria.
En Sub 12, el Celeste se impuso por 2 a 1. Los goles fueron convertidos por Paula Hass y Ana Paula Franck. El plantel estuvo integrado por: Chiara Chapino, Isabella Derfler, Paula Hass, Brenda Fussi, Celeste Zappegno, Catalina Sirimarco, Isabella Grecco, Ana Paula Franck, Ainara Leiva y Matilde Zingraf. DT: Victoria Soto.
En Sub 16, la victoria fue para el Globo por 7 a 1. Martina Jacob marcó el gol del ‘Celeste’. La formación estuvo integrada por: Caterina Eder, Emma Schneider, Mía Nichea, Albertina Dubs, Martina Jacob, Constanza Marche, Isabella Alva, Alma Schoenfeld, Maite Contreras y Daiara Berón. DT: Victoria Soto
Por el octavo episodio del certamen asociativo, el elenco crespense cayó frente a los capitalinos por 90-71.
Tres jornadas con los mejores pelotaris del país, del 3 al 5 de octubre en la Asociación Deportiva y Cultural.
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña decidió reprogramar los partidos del sábado tras las precipitaciones registradas en la madrugada.
Tras la suspensión del sábado, el Fútbol Chacarero aprovechó el feriado de este lunes para disputar los encuentros de la octava fecha para la Copa Gurises.
Durante este domingo 28 de septiembre, tuvieron acción por la novena fecha del Fútbol Chacarero las categorías Sub 20 y Sub 17.
La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias.
El vehículo, no contaba con habilitación para este tipo de traslados, se dirigía desde Crespo hasta Concordia.
Carolina Huck relató lo ocurrido el día del ataque y confirmó las discusiones previas por temas económicos y familiares. Encarará un proceso de rehabilitación ante la parálisis en sus piernas.
Un vehículo despistó en la confluencia de rutas 12, 32 y 131. Dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial de manera preventiva. Bomberos Voluntarios trabajaron en prevención.
Por hechos ocurridos sólo en el mes de septiembre, la reposición de gastos asciende a $1.508.315. Cómo fueron los casos.