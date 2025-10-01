Plus en Vivo

Hockey Sobre Césped: Cultural tuvo acción en dos categorías

Durante el último fin de semana, los planteles de Sub 12 y Sub 16, tuvieron acción en el Torneo Promocional fiscalizado por la Federación Entrerriana.

01 de octubre de 2025
hockey-cesped-Adyc-Sub16
Sub16

El pasado domingo 28 de septiembre, dos planteles de Hockey Sobre Césped de la Asociación Deportiva y Cultural tuvieron acción por una nueva fecha del Torneo Promocional, fiscalizado por la Federación Entrerriana. En esta oportunidad, los equipos de la entidad Celeste se midieron ante Huracán de Victoria. 

En Sub 12, el Celeste se impuso por 2 a 1. Los goles fueron convertidos por Paula Hass y Ana Paula Franck. El plantel estuvo integrado por: Chiara Chapino, Isabella Derfler, Paula Hass, Brenda Fussi, Celeste Zappegno, Catalina Sirimarco, Isabella Grecco, Ana Paula Franck, Ainara Leiva y Matilde Zingraf. DT: Victoria Soto.

En Sub 16, la victoria fue para el Globo por 7 a 1. Martina Jacob marcó el gol del ‘Celeste’. La formación estuvo integrada por: Caterina Eder, Emma Schneider, Mía Nichea, Albertina Dubs, Martina Jacob, Constanza Marche, Isabella Alva, Alma Schoenfeld, Maite Contreras y Daiara Berón. DT: Victoria Soto

