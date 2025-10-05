Plus en Vivo

Municipio colocó 44 columnas de alumbrado público y luces led en el Barrio San Cayetano

Cuarenta y cuatro columnas de hierro para el alumbrado público y los respectivos artefactos nuevos de luces LED fueron colocados en el Barrio San Cayetano.

En el marco del Plan Integral de Obras, la Municipalidad de Crespo colocó nuevas columnas y luminarias led en calles: Los Pinos, Los Paraísos, Las Palmeras, Los Jacarandaes y Los Lapachos.

La colocación de estas luminarias favorece y refuerzan la seguridad vial. Además, la utilización de la tecnología LED es más amigable con el ambiente, porque usan hasta un 50% menos de energía que las de sodio, lo que reduce el gasto; tienen una mayor vida útil y eficiencia (duran entre 5 y 10 veces más); y mejor calidad de iluminación dando una luz más clara y blanca, que mejora la visibilidad en calles y espacios públicos.

