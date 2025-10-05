Municipio colocó 44 columnas de alumbrado público y luces led en el Barrio San Cayetano

Se suspendió "Domingos en el Lago: Especial Danza"
Este 5 de octubre no se llevará a cabo la propuesta cultural alusiva al "Día de la Danza". El municipio dará a conocer próximamente la nueva fecha de realización.
Cuarenta y cuatro columnas de hierro para el alumbrado público y los respectivos artefactos nuevos de luces LED fueron colocados en el Barrio San Cayetano.
En el marco del Plan Integral de Obras, la Municipalidad de Crespo colocó nuevas columnas y luminarias led en calles: Los Pinos, Los Paraísos, Las Palmeras, Los Jacarandaes y Los Lapachos.
La colocación de estas luminarias favorece y refuerzan la seguridad vial. Además, la utilización de la tecnología LED es más amigable con el ambiente, porque usan hasta un 50% menos de energía que las de sodio, lo que reduce el gasto; tienen una mayor vida útil y eficiencia (duran entre 5 y 10 veces más); y mejor calidad de iluminación dando una luz más clara y blanca, que mejora la visibilidad en calles y espacios públicos.
La organización estuvo a cargo del municipio, contando con el gran acompañamiento del ‘Voluntariado Oficial de la Estudiantina’ y la multitudinaria participación de jóvenes que concurren al nivel secundario a los cursos de Ciclo Básico y Ciclo Orientado de los establecimientos educativos locales.
Este sábado 4 de octubre, Crespo volverá a llenarse de emoción, melodía y abrazos musicales con una nueva edición del ya tradicional Encuentro de Coros de Adultos Mayores – ‘Con corazón y voz‘, organizado por la Municipalidad de Crespo.
Ya se realizó una caminata que no solo los reunió en movimiento, sino que también sirvió para reflexionar y visibilizar el Día Mundial del Alzheimer. Aquí talleres y actividades del Centro Municipal de Día para Adultos Mayores ‘Blanca Rojas’
Cuarenta árboles se suman a la rica y variada vegetación que tenemos en la ciudad. En este caso la riqueza natural se visibilizará en un predio perteneciente al municipio y ubicado sobre calle Francisco Sagemüller en la zona del Parque Industrial Crespo.
La propuesta cultural es alusiva al "Día de la Danza" y tendrá lugar este 5 de octubre, desde las 16:00. Actividad gratuita y abierta a toda la comunidad.
La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
La joven de 22 años viajaba en la avioneta que aterrizó de emergencia, en Holt Ibicuy. Llevaban 359 kilos de cocaína. Tras la expulsión del país recuperará la libertad.
El presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Rogelio Frigerio y por los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza. Militantes acompañaron su paso y su discurso.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para Entre Ríos y varias provincias del país. Detalles.