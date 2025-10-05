Plus en Vivo

Violento robo a una mujer de 80 años en la zona rural de Villaguay

La víctima ingresó al Hospital Santa Rosa, con una fractura de cráneo. Dos hombres fueron detenidos.

Policiales/Judiciales05 de octubre de 2025
Villaguay

En la zona de Mojones Norte, plena ruralidad del departamento Villaguay, delincuentes perpetraron un ilícito con violencia sobre la damnificada, una señora de 80 años de edad, quien se encuentra internada.

Efectivos de Comisaría Mojones Norte y Mojones Sud 1° acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre una persona herida en ocasión de robo, advirtiendo al llegar que la dueña de casa tenía lesiones visibles en la cabeza, siendo necesario su traslado en ambulancia al Hospital Santa Rosa. Se hizo saber a Estación Plus Crespo que la mujer presentaba una fractura de cráneo.

De acuerdo a las primeras averiguaciones y testimonios recolectados por los uniformados, la adulta mayor habría sido asaltada por dos individuos, que le sustrajeron dinero. Entrevistas a testigos y el análisis de la escena, permitieron identificar a los sospechosos, que fueron aprehendidos poco después. Tienen 42 y 45 años, siendo vecinos de la zona.

Se secuestró la vestimenta de los detenidos y un trozo de leña -ñandubay-, que habría sido utilizado para agredir a la víctima.

La Fiscalía en turno dispuso que ambos hombres permanezcan detenidos a disposición de la Justicia, imputados por el delito de “Robo Agravado”.

