Violento robo a una mujer de 80 años en la zona rural de Villaguay

Estación Plus CrespoCrespo03 de octubre de 2025
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
Nacionales04 de octubre de 2025
El Presidente llegó a la capital santafesina para una visita fugaz con el candidato libertario local; hubo protestas en la zona del puerto. Sigue su agenda en Paraná.
Entre Ríos04 de octubre de 2025
El presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Rogelio Frigerio y por los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza. Militantes acompañaron su paso y su discurso.
Entre Ríos04 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para Entre Ríos y varias provincias del país. Detalles.
Entre Ríos05 de octubre de 2025
Ráfagas de viento causaron voladura de techo, destrozos en cartelerías y caída de árboles y postes. Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, usó sus redes para reflejar inconvenientes y pedir ayuda pública.