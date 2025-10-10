Un hombre murió en un tremendo incendio en su casa

Una camioneta y un camión impactaron en un acceso a Nogoyá
Dos personas fueron derivadas a la guardia médica. Bomberos Voluntarios trabajó en el derrame de combustible que se produjo sobre Ruta 12.
La víctima -de 48 años- era el único morador. Las observaciones forenses sobre el occiso serán practicadas en el Hospital San Blas.Policiales/Judiciales10 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
En horas de la noche de este jueves, la Policía y Bomberos Voluntarios de Nogoyá se movilizaron hasta una vivienda de calle Rivadavia de esa ciudad, donde momentos antes se había originado un incendio.
Por causas que se tratan de establecer, se produjo un importante foco ígneo que calcinó gran parte del interior de la morada. Se hallaba un hombre, de 48 años, quien perdió la vida en esas circunstancias, presumiéndose inicialmente por asfixia.
Se indicó a Estación Plus Crespo que la Fiscal en Turno ordenó el traslado del cuerpo al Hospital San Blas, para las observaciones forenses y de no surgir circunstancias extrañas, el cuerpo será entregado en esta jornada de viernes a sus familiares.
En el lugar no se encontraron agentes externos y conforme manifestaciones de vecinos durante las entrevistas policiales, el ciudadano vivía con su mujer, que se encontraba trabajando en ese momento.
Presentaba estado de consciencia, pero se comportó alterado durante la extracción desde el interior de la cabina, llevada adelante por bomberos voluntarios y policías.
Un hombre tuvo un comportamiento violento y repudiable en el sector de internación del efector de salud. Rápida intervención policial.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
No prosperó la presentación de su abogado. El hombre permanecerá tres meses privado de su libertad por Resistencia a la Autoridad, durante un allanamiento llevado adelante durante la búsqueda de Daiana.
Personal policial de la ciudad de Gualeguay detuvo a cinco personas, dos de ellas mujeres, por venta de drogas al menudeo.
Daiana Mendieta, de 22 años, fue hallada asesinada dentro de un aljibe en Gobernador Mansilla. El principal sospechoso, Gustavo Brondino mantenía una relación con la joven y, según su entorno, era controlador con ella.
Inicialmente fue asistido en el Hospital San Francisco de Asís y dado el diagnóstico, derivado al Hospital San Martín de Paraná.
