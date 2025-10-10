Un hombre murió en un tremendo incendio en su casa

En horas de la noche de este jueves, la Policía y Bomberos Voluntarios de Nogoyá se movilizaron hasta una vivienda de calle Rivadavia de esa ciudad, donde momentos antes se había originado un incendio.

Por causas que se tratan de establecer, se produjo un importante foco ígneo que calcinó gran parte del interior de la morada. Se hallaba un hombre, de 48 años, quien perdió la vida en esas circunstancias, presumiéndose inicialmente por asfixia.

Se indicó a Estación Plus Crespo que la Fiscal en Turno ordenó el traslado del cuerpo al Hospital San Blas, para las observaciones forenses y de no surgir circunstancias extrañas, el cuerpo será entregado en esta jornada de viernes a sus familiares.

En el lugar no se encontraron agentes externos y conforme manifestaciones de vecinos durante las entrevistas policiales, el ciudadano vivía con su mujer, que se encontraba trabajando en ese momento.