Conductor fue rescatado al incrustar su camioneta contra una retroexcavadora

El incidente vial tuvo lugar a las 7:00 de este viernes feriado, en jurisdicción de Comisaría Decimocuarta de Paraná. Los uniformados se desplazaron hasta Acceso Norte y López Jordán, donde vieron involucrados una retroexcavadora de Obras Sanitarias Munciipal y una camioneta Ford Ranger.

Se precisó a Estación Plus Crespo que ambos vehículos transitaban por el carril derecho, cuando la camioneta colisionó por detrás a la retroexcavadora, arrastrándose unos 30 metros desde el lugar del impacto.

El conductor de la Ford Ranger sufrió múltiples golpes y cortes, hallándose consciente -pero alterado-. Con la ayuda de bomberos voluntarios, fue extraído del habitáculo, cuya cabina quedó prácticamente compactada. Una vez rescatado, pudo ser trasladado al Hospital San Martín. Se aguarda la definición de sus lesiones.

En tanto, quien manejaba la retroexcavadora se trasladó por sus propios medios hasta una clínica, aduciendo un fuerte dolor lumbar.