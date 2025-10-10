Plus en Vivo

Conductor fue rescatado al incrustar su camioneta contra una retroexcavadora

Presentaba estado de consciencia, pero se comportó alterado durante la extracción desde el interior de la cabina, llevada adelante por bomberos voluntarios y policías.

Policiales/Judiciales10 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2025-10-10 at 08.44.55

El incidente vial tuvo lugar a las 7:00 de este viernes feriado, en jurisdicción de Comisaría Decimocuarta de Paraná. Los uniformados se desplazaron hasta Acceso Norte y López Jordán, donde vieron involucrados una retroexcavadora de Obras Sanitarias Munciipal y una camioneta Ford Ranger.

Se precisó a Estación Plus Crespo que ambos vehículos transitaban por el carril derecho, cuando la camioneta colisionó por detrás a la retroexcavadora, arrastrándose unos 30 metros desde el lugar del impacto.

WhatsApp Image 2025-10-10 at 08.44.55 (1)

El conductor de la Ford Ranger sufrió múltiples golpes y cortes, hallándose consciente -pero alterado-. Con la ayuda de bomberos voluntarios, fue extraído del habitáculo, cuya cabina quedó prácticamente compactada. Una vez rescatado, pudo ser trasladado al Hospital San Martín. Se aguarda la definición de sus lesiones.

En tanto, quien manejaba la retroexcavadora se trasladó por sus propios medios hasta una clínica, aduciendo un fuerte dolor lumbar.

WhatsApp Image 2025-10-10 at 08.44.57

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo