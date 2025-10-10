Una camioneta y un camión impactaron en un acceso a Nogoyá

Conductor fue rescatado al incrustar su camioneta contra una retroexcavadora
Presentaba estado de consciencia, pero se comportó alterado durante la extracción desde el interior de la cabina, llevada adelante por bomberos voluntarios y policías.
Dos personas fueron derivadas a la guardia médica. Bomberos Voluntarios trabajó en el derrame de combustible que se produjo sobre Ruta 12.Policiales/Judiciales10 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Promediando las 17:30 de este jueves, efectivos de Comisaría Villa 3 de Febrero tomaron intervención en accidente de tránsito ocurrido en calle Mitre y Ruta Nacional Nº 12, siendo precisamente un acceso a Nogoyá. Fueron protagonistas un camión y una camioneta.
Se hizo saber a Estación Plus Crespo que el camión Scania G420, circulaba por la ruta en sentido Este-Oeste, siendo conducido por un hombre oriundo de Concepción del Uruguay; mientras que la Ford Ranger, se encontraba al mando de un hombre radicado en Nogoyá, quien viajaba junto a una mujer. Transitaban por calle Mitre, en sentido Norte-Sur.
Tras la fuerte colisión, los ocupantes de la camioneta fueron trasladados al Hospital San Blas, donde luego de ser examinados, se informó que no poseian lesiones de consideración, precisó la Jefatura Departamental.
(Crédito Imagen: Éxodo Nogoyá)
