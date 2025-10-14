Brindarán una charla sobre celiaquía

Nuevas luminarias LED en el sector de parrillas del parque del lago
Personal municipal realizó trabajos de recambio de luminarias en el sector de parrillas en el Parque del Lago.
Con el objetivo de brindar información actualizada y generar conciencia sobre esta condición que afecta a miles de personas, se llevará a cabo la charla ‘Alimento libre de Gluten, apto celíaco, bueno para todos’.Crespo al día14 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
La charla es sobre Introducción y actualización en Celiaquía, a cargo de Cecilia Pautaso, presidenta de la Asociación de Celíacos de Entre Ríos.
El encuentro se realizará el jueves 16 de octubre a las 19.30 en el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’ (San Martín 1327).
La actividad es abierta y gratuita, pensada para informar, sensibilizar y acompañar a quienes conviven con la celiaquía, así como también para quienes deseen aprender más sobre esta condición y la importancia de una alimentación inclusiva.
Por primera vez en Entre Ríos, se votará con un nuevo sistema en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, con la implementación de la boleta única de papel.
Las tareas se realizan en calle Salta, mientras continúan los trabajos en otros sectores de la ciudad, para concretar nuevas obras de pavimentación.
Para conocernos y saber cómo actuar frente a diferentes situaciones está previsto el taller de ‘Manejo de Estrés y Ansiedad’.
Con el objetivo de acompañar a los jóvenes en la importante etapa de definir su futuro académico y profesional, se desarrolló en Crespo una Jornada de Orientación Vocacional, organizada de manera conjunta por la Universidad Adventista del Plata (UAP), la Iglesia Luterana San Pablo y la Municipalidad de Crespo.
En el marco del programa Concejo Deliberante Juvenil —que se desarrolla ininterrumpidamente desde 1994—, estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias de Crespo fueron reconocidos el viernes 3 de octubre por concejales y autoridades locales.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Autoridades del orden público identificaron a la conductora embistente.
Estrella, madre de Pablo Laurta, el hombre que asesinó a su ex pareja y a su ex suegra en Córdoba, rompió el silencio desde Uruguay. Aseguró que su hijo fue criado “rodeado de mujeres”, que había pedido asistencia psiquiátrica para él y reclamó que se le imponga “cadena perpetua”.
Así lo expresó el ministro de Seguridad y Justicia, que junto al Jefe de Policía, viajaron a la zona del terrible hallazgo, cercano a un balneario.
Mega despliegue "no solamente en la zona urbana, sino también rural", afirmaron fuentes de la investigación a Estación Plus Crespo. ¿Quién es "El Narigón" Vázquez?