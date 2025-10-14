Brindarán una charla sobre celiaquía

Plus en Vivo

Con el objetivo de brindar información actualizada y generar conciencia sobre esta condición que afecta a miles de personas, se llevará a cabo la charla ‘Alimento libre de Gluten, apto celíaco, bueno para todos’.

La charla es sobre Introducción y actualización en Celiaquía, a cargo de Cecilia Pautaso, presidenta de la Asociación de Celíacos de Entre Ríos.

El encuentro se realizará el jueves 16 de octubre a las 19.30  en el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’ (San Martín 1327).
La actividad es abierta y gratuita, pensada para informar, sensibilizar y acompañar a quienes conviven con la celiaquía, así como también para quienes deseen aprender más sobre esta condición y la importancia de una alimentación inclusiva.

