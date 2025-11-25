Abrieron la inscripción para la nueva edición del taller “Cambio de hábitos y vida saludable”

Hasta el 28 de noviembre están abiertas las inscripciones para esta propuesta destinada a vecinos mayores de 18 años interesados en mejorar su calidad de vida.

El programa, de cinco días de duración, se llevará a cabo del 1 al 5 de diciembre, a las 14:00, en el Punto Saludable (Campo Municipal de Deportes Yapeyú).

La actividad estará coordinada por un equipo interdisciplinario de salud, integrado por profesionales de clínica médica, psicología, nutrición, educación física y yoga, quienes acompañarán a los participantes durante todo el proceso.



Para consultas o informes, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp del Punto Saludable: +343 467 8470.

Conocé más sobre el "Punto saludable"

El Punto Saludable, creado en 2023 por la Municipalidad de Crespo y ubicado en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú, ofrece un servicio integral orientado a la promoción del bienestar. Cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de clínica médica, nutrición, kinesiología, psicología, educación física y enfermería. Además, desarrolla diversos programas preventivos y de acompañamiento, entre ellos ‘5 Días para Dejar de Fumar’ y ‘Manejo de Estrés y Ansiedad’.