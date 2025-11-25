Abrieron la inscripción para la nueva edición del taller “Cambio de hábitos y vida saludable”

Ya tienen fecha las muestras anuales 2025 de los espacios municipales de Crespo
Los docentes y las personas que asistieron a los espacios municipales, expondrán las producciones realizadas este año 2025 en los diferentes talleres municipales.
Se realizará una nueva edición del taller organizado por la Municipalidad de Crespo, denominado "Cambio de hábitos y vida saludable", que invita a comenzar ese camino acompañado por un equipo de profesionales.
Hasta el 28 de noviembre están abiertas las inscripciones para esta propuesta destinada a vecinos mayores de 18 años interesados en mejorar su calidad de vida.
El programa, de cinco días de duración, se llevará a cabo del 1 al 5 de diciembre, a las 14:00, en el Punto Saludable (Campo Municipal de Deportes Yapeyú).
La actividad estará coordinada por un equipo interdisciplinario de salud, integrado por profesionales de clínica médica, psicología, nutrición, educación física y yoga, quienes acompañarán a los participantes durante todo el proceso.
Para consultas o informes, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp del Punto Saludable: +343 467 8470.
El Punto Saludable, creado en 2023 por la Municipalidad de Crespo y ubicado en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú, ofrece un servicio integral orientado a la promoción del bienestar. Cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de clínica médica, nutrición, kinesiología, psicología, educación física y enfermería. Además, desarrolla diversos programas preventivos y de acompañamiento, entre ellos ‘5 Días para Dejar de Fumar’ y ‘Manejo de Estrés y Ansiedad’.
La vicegobernadora, Alicia Aluani, visitó Crespo este jueves para la apertura de sobres. También participó el Ministro de Infraestructura, Darío Schneider y la Vice Intendente de Crespo, Jacinta Eberle. Las aulas se construirán con ladrillos PET elaborados en el Parque Ambiental de la ciudad.
Daniel Wendler regresa a su ciudad natal para presentar ‘Das ist kein konzert’ (¡Esto no es un concierto!). El espectáculo es un concierto-danza que invita a descubrir y resignificar la música de cámara de los siglos XIX y XX. El artista contará con el acompañamiento del pianista bonaerense Damián Báez.
El proyecto del Ejecutivo contó con el voto unánime de los concejales, disponiéndose un porcentaje de descuento para la "Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad"; además de trasladarse el vencimiento más próximo.
Se aproxima un fin de semana largo, con dos feriados nacionales: viernes 21 de noviembre (Día no laborable con fines turísticos) y lunes 24 (Día de la Soberanía Nacional -20/11).
Una vez más la zona céntrica se convertirá en peatonal, durante un fin de semana, para que comercios y emprendedores potencien sus ventas de cara a las festividades de Navidad y Año Nuevo. Inscripciones y planificación de atractivos.
El Centro Comercial sostiene que la apertura del nuevo local debería encuadrarse en la Ley 9393 y adelantó que podría pedir la revisión del procedimiento que autorizó la habilitación municipal. Señalaron que, de no aplicarse la normativa vigente, se pondría en riesgo la competitividad del comercio local.
En la madrugada del domingo 23 de noviembre, numerosos fieles de Crespo participaron de una nueva edición de la Peregrinación del Agradecimiento hacia Boca del Tigre, una manifestación de fe que, según las apreciaciones de los organizadores, este año reunió a más personas que en la edición anterior.
Falleció tras una intervención policial. Se realizarán pruebas detalladas, mientras la Fiscalía delegó la investigación a una fuerza nacional, para garantizar imparcialidad.
Unión de Crespo logró reponerse rápidamente del desgaste de la final de Paraná Campaña y, menos de 24 horas después, obtuvo un triunfo fundamental en el Torneo Regional Federal Amateur.