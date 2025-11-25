Plus en Vivo

Abrieron la inscripción para la nueva edición del taller “Cambio de hábitos y vida saludable”

Se realizará una nueva edición del taller organizado por la Municipalidad de Crespo, denominado “Cambio de hábitos y vida saludable”, que invita a comenzar ese camino acompañado por un equipo de profesionales.

Crespo al día25 de noviembre de 2025
punto saludable

Hasta el 28 de noviembre están abiertas las inscripciones para esta propuesta destinada a vecinos mayores de 18 años interesados en mejorar su calidad de vida.

El programa, de cinco días de duración, se llevará a cabo del 1 al 5 de diciembre, a las 14:00, en el Punto Saludable (Campo Municipal de Deportes Yapeyú).

La actividad estará coordinada por un equipo interdisciplinario de salud, integrado por profesionales de clínica médica, psicología, nutrición, educación física y yoga, quienes acompañarán a los participantes durante todo el proceso.

Para consultas o informes, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp del Punto Saludable: +343 467 8470.

Conocé más sobre el "Punto saludable"

El Punto Saludable, creado en 2023 por la Municipalidad de Crespo y ubicado en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú, ofrece un servicio integral orientado a la promoción del bienestar. Cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de clínica médica, nutrición, kinesiología, psicología, educación física y enfermería. Además, desarrolla diversos programas preventivos y de acompañamiento, entre ellos ‘5 Días para Dejar de Fumar’ y ‘Manejo de Estrés y Ansiedad’.

