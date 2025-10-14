Plus en Vivo

Nuevas luminarias LED en el sector de parrillas del parque del lago

Personal municipal realizó trabajos de recambio de luminarias en el sector de parrillas en el Parque del Lago.

Crespo al día14 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
DSC6327-1280x640

Para hacer, de esta forma, más confortable y cálida esa zona donde las familias y los amigos tienen un punto de encuentro para compartir momentos agradables de socialización y esparcimiento.

En el lugar se colocaron 25 farolas LED en las columnas bajas. De esta forma el entorno tiene más eficiencia energética. Además, seguimos trabajando para que nuestros espacios públicos brillen con más fuerza.

La colocación de estas luminarias favorece y refuerzan la seguridad vial. Además, la utilización de la tecnología LED es más amigable con el ambiente, porque usan hasta un 50% menos de energía que las de sodio, lo que reduce el gasto; tienen una mayor vida útil y eficiencia (duran entre 5 y 10 veces más); y mejor calidad de iluminación dando una luz más clara y blanca, que mejora la visibilidad en calles y espacios públicos.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
18-05-03-Cel%C3%ADacos

Brindarán una charla sobre celiaquía

Estación Plus Crespo
Crespo al día14 de octubre de 2025

Con el objetivo de brindar información actualizada y generar conciencia sobre esta condición que afecta a miles de personas, se llevará a cabo la charla ‘Alimento libre de Gluten, apto celíaco, bueno para todos’.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo