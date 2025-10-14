Nuevas luminarias LED en el sector de parrillas del parque del lago

Para hacer, de esta forma, más confortable y cálida esa zona donde las familias y los amigos tienen un punto de encuentro para compartir momentos agradables de socialización y esparcimiento.

En el lugar se colocaron 25 farolas LED en las columnas bajas. De esta forma el entorno tiene más eficiencia energética. Además, seguimos trabajando para que nuestros espacios públicos brillen con más fuerza.





La colocación de estas luminarias favorece y refuerzan la seguridad vial. Además, la utilización de la tecnología LED es más amigable con el ambiente, porque usan hasta un 50% menos de energía que las de sodio, lo que reduce el gasto; tienen una mayor vida útil y eficiencia (duran entre 5 y 10 veces más); y mejor calidad de iluminación dando una luz más clara y blanca, que mejora la visibilidad en calles y espacios públicos.