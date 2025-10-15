Plus en Vivo

El show de "El Brujo Ezequiel" cerrará la Maratón de la Avicultura 2025

El sábado 1 de noviembre, Crespo ofrece un gran evento, que reúne deporte, música y gastronomía. El consagrado Brujo Ezequiel brindará su repertorio con acceso libre y gratuito.

Brujo

El sábado 1 de noviembre, Crespo vivirá la Maratón de la Avicultura 2025, una propuesta cultural que concentrará deportes, música y gastronomía. El epicentro será en el Anfiteatro del Lago, ubicado sobre el acceso Presidente Raúl Alfonsín. La Municipalidad confirmó que el espectáculo musical de cierre será "El Brujo" Ezequiel.

A las 18:00 se largará una nueva edición de la maratón, con los 10 Km. Competitivos (con inscripción), que tendrá un total de $2.000.000 en premios, más remeras, trofeos y medallas finish; y los 5 km Aeróbicos y Caminata Familiar (gratuita). Habrá dos circuitos, atravesando diferentes calles y barrios de la ciudad de Crespo.

La velada contará con una atractiva propuesta musical en el Anfiteatro del Lago. Desde las 19:00, el escenario tendrá la presencia de destacados artistas locales, zonales y nacionales. Actuarán: Tiana y Los Chamameceros; Grupo Tentación; Te Re Suena; Pregúntale Aquel; y El Brujo Ezequiel. Esta actividad es gratuita y abierta a todo público.

La jornada también contará con oferta gastronómica, que estará a cargo de los clubes locales: Sarmiento, Cultural, Unión y Ferroviario, que trabajarán en forma conjunta y en equipo para atender a los presentes con diversos menús.

