El show de "El Brujo Ezequiel" cerrará la Maratón de la Avicultura 2025

Nuevas luminarias LED en el sector de parrillas del parque del lago
Personal municipal realizó trabajos de recambio de luminarias en el sector de parrillas en el Parque del Lago.
El sábado 1 de noviembre, Crespo ofrece un gran evento, que reúne deporte, música y gastronomía. El consagrado Brujo Ezequiel brindará su repertorio con acceso libre y gratuito.Crespo al día15 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
El sábado 1 de noviembre, Crespo vivirá la Maratón de la Avicultura 2025, una propuesta cultural que concentrará deportes, música y gastronomía. El epicentro será en el Anfiteatro del Lago, ubicado sobre el acceso Presidente Raúl Alfonsín. La Municipalidad confirmó que el espectáculo musical de cierre será "El Brujo" Ezequiel.
A las 18:00 se largará una nueva edición de la maratón, con los 10 Km. Competitivos (con inscripción), que tendrá un total de $2.000.000 en premios, más remeras, trofeos y medallas finish; y los 5 km Aeróbicos y Caminata Familiar (gratuita). Habrá dos circuitos, atravesando diferentes calles y barrios de la ciudad de Crespo.
La velada contará con una atractiva propuesta musical en el Anfiteatro del Lago. Desde las 19:00, el escenario tendrá la presencia de destacados artistas locales, zonales y nacionales. Actuarán: Tiana y Los Chamameceros; Grupo Tentación; Te Re Suena; Pregúntale Aquel; y El Brujo Ezequiel. Esta actividad es gratuita y abierta a todo público.
La jornada también contará con oferta gastronómica, que estará a cargo de los clubes locales: Sarmiento, Cultural, Unión y Ferroviario, que trabajarán en forma conjunta y en equipo para atender a los presentes con diversos menús.
Por primera vez en Entre Ríos, se votará con un nuevo sistema en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, con la implementación de la boleta única de papel.
Con el objetivo de brindar información actualizada y generar conciencia sobre esta condición que afecta a miles de personas, se llevará a cabo la charla ‘Alimento libre de Gluten, apto celíaco, bueno para todos’.
Las tareas se realizan en calle Salta, mientras continúan los trabajos en otros sectores de la ciudad, para concretar nuevas obras de pavimentación.
Para conocernos y saber cómo actuar frente a diferentes situaciones está previsto el taller de ‘Manejo de Estrés y Ansiedad’.
Con el objetivo de acompañar a los jóvenes en la importante etapa de definir su futuro académico y profesional, se desarrolló en Crespo una Jornada de Orientación Vocacional, organizada de manera conjunta por la Universidad Adventista del Plata (UAP), la Iglesia Luterana San Pablo y la Municipalidad de Crespo.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Mega despliegue "no solamente en la zona urbana, sino también rural", afirmaron fuentes de la investigación a Estación Plus Crespo. ¿Quién es "El Narigón" Vázquez?
Advirtieron que la obra social “quitó el reintegro de ópticas y el porcentaje de cobertura en medicamentos, que del 70% pasó en su mayoría al 40%”. Denunciaron que “hay un total maltrato a los jubilados”.
En el marco de un procedimiento judicial relacionado con un caso de violencia familiar, se llevó a cabo la exclusión del hogar de un ciudadano en la localidad de Crespo.
Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron hasta el inmueble, donde el foco ígneo era generalizado.