Mejoramientos en espacios públicos de la ciudad

El show de "El Brujo Ezequiel" cerrará la Maratón de la Avicultura 2025
El sábado 1 de noviembre, Crespo ofrece un gran evento, que reúne deporte, música y gastronomía. El consagrado Brujo Ezequiel brindará su repertorio con acceso libre y gratuito.
El parque ubicado en Avda. Los Constituyentes y Rafael Obligado, luce renovado producto de las mejoras llevadas adelante en el lugar por personal municipal. Jóvenes realizaron una intervención artística pintando bajo la temática de paisajes barriales como referencia.
Se realizan intervenciones en diferentes espacios públicos de la ciudad, trabajando con el propósito de ofrecer plazas y parques agradables, confortables y cálidos a los vecinos.
En este contexto, el municipio realizó la reparación de los juegos, arreglo de la vereda y colocación de nuevas luminarias con tecnología LED y forestación. Además, se construirán más veredas.
A esta iniciativa se sumaron los estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 74 ‘Profesor Walter Heinze’. Los jóvenes de tercer año del establecimiento educativo, coordinados por la profesora Cintia Ibañez, protagonizaron la intervención artística con un mural sobre una de las paredes pintando bajo la temática de paisajes barriales como referencia. Esta actividad, además, coincide con la celebración de la ‘Semana del Arte y la Cultura 2025’ que lleva adelante la comunidad escolar. Mostrando de esta forma los jóvenes su compromiso constante con nuestra comunidad.
En la intervención en el espacio público ubicado en el Barrio Guadalupe, también colaboraron integrantes del Centro Cultural ‘La Estación’ y del Área de la Juventud.
En el parque queda otra pared a intervenir, lo cual se desarrollará próximamente con la participación de artistas locales, para culminar la restauración del lugar.
Mientras que, integrantes del Concejo Deliberante y vecinos del lugar trabajan en la propuesta para ponerle un nombre al espacio público puesto en valor.
JARDÍN COMESTIBLE
En el contexto celebrativo de la ‘Semana del Arte y la Cultura 2025’, el martes 14 de octubre se produjo la plantación de 17 árboles frutales en el predio que está frente al edificio de la Escuela Secundaria Nº 74 ‘Profesor Walter Heinze’.
Próximamente, en el lugar se pondrán más plantas y árboles, todas con características frutales, para transformarlo en un Jardín Comestible. En esta actividad ambiental participaron directivos, docentes y estudiantes, junto a integrantes del equipo de gobierno de la ciudad de Crespo (representando a los departamentos legislativo y ejecutivo).
Personal municipal realizó trabajos de recambio de luminarias en el sector de parrillas en el Parque del Lago.
Por primera vez en Entre Ríos, se votará con un nuevo sistema en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, con la implementación de la boleta única de papel.
Con el objetivo de brindar información actualizada y generar conciencia sobre esta condición que afecta a miles de personas, se llevará a cabo la charla ‘Alimento libre de Gluten, apto celíaco, bueno para todos’.
Las tareas se realizan en calle Salta, mientras continúan los trabajos en otros sectores de la ciudad, para concretar nuevas obras de pavimentación.
Para conocernos y saber cómo actuar frente a diferentes situaciones está previsto el taller de ‘Manejo de Estrés y Ansiedad’.
Dos lanchas se vieron sorprendidas y abrieron fuego contra los efectivos, en las aguas del Paraná Pavón. Un móvil policial náutico tiene una decena de impactos.
A pesar de la restricción de acercamiento, este jueves de noche fue hasta el domicilio de su familia y los amenazó a todos, incluso delante de los menores de edad.
Una joven de 37 años fue protagonista de una intervención policial, que incluyó al servicio hospitalario, y que se judicializa ante Paraná y Crespo.
Un procedimiento captó la atención. Ante la confusión policial, quedaron en libertad. La policía está en alerta por el prófugo "el narigón" Vázquez