Mejoramientos en espacios públicos de la ciudad

Se realizan intervenciones en diferentes espacios públicos de la ciudad, trabajando con el propósito de ofrecer plazas y parques agradables, confortables y cálidos a los vecinos.

En este contexto, el municipio realizó la reparación de los juegos, arreglo de la vereda y colocación de nuevas luminarias con tecnología LED y forestación. Además, se construirán más veredas.







A esta iniciativa se sumaron los estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 74 ‘Profesor Walter Heinze’. Los jóvenes de tercer año del establecimiento educativo, coordinados por la profesora Cintia Ibañez, protagonizaron la intervención artística con un mural sobre una de las paredes pintando bajo la temática de paisajes barriales como referencia. Esta actividad, además, coincide con la celebración de la ‘Semana del Arte y la Cultura 2025’ que lleva adelante la comunidad escolar. Mostrando de esta forma los jóvenes su compromiso constante con nuestra comunidad.

En la intervención en el espacio público ubicado en el Barrio Guadalupe, también colaboraron integrantes del Centro Cultural ‘La Estación’ y del Área de la Juventud.







En el parque queda otra pared a intervenir, lo cual se desarrollará próximamente con la participación de artistas locales, para culminar la restauración del lugar.

Mientras que, integrantes del Concejo Deliberante y vecinos del lugar trabajan en la propuesta para ponerle un nombre al espacio público puesto en valor.

JARDÍN COMESTIBLE





En el contexto celebrativo de la ‘Semana del Arte y la Cultura 2025’, el martes 14 de octubre se produjo la plantación de 17 árboles frutales en el predio que está frente al edificio de la Escuela Secundaria Nº 74 ‘Profesor Walter Heinze’.

Próximamente, en el lugar se pondrán más plantas y árboles, todas con características frutales, para transformarlo en un Jardín Comestible. En esta actividad ambiental participaron directivos, docentes y estudiantes, junto a integrantes del equipo de gobierno de la ciudad de Crespo (representando a los departamentos legislativo y ejecutivo).