Recuperan ruedas sustraídas de un carro tanque cisterna en Tezanos Pinto

Un vecino de Aldea María Luisa había resultado damnificado de un ilícito que en su momento, prefirió no reportar a la fuerza de seguridad, hasta que un dato lo hizo cambiar de opinión. La intervención policial resultó satisfactoria.

Al respecto, el Jefe de Comisaría Aldea María Luisa, Esteban Gómez, precisó a Estación Plus Crespo: "Poco después de las 19:30 de hombre de 79 años, radicado en Villa Fontana y con inmueble natal en Tezanos Pinto, se hizo presente en nuestra dependencia para poner en conocimiento que hace aproximadamente un mes y medio, se percató de la faltante de 2 ruedas pertenecientes a carrito tanque cisterna de 1.000 litros. Hablamos de cubiertas 700x16, con grado de uso, marca Firestone. Explicó que en su momento no hizo la denuncia por creerlo innecesario, pero había llegado ahora a su conocimiento, que estaban siendo ofrecidas en una red social".

La Policía ahondó en la publicación, "se trataba de un grupo de compra-venta, en el que un usuario las ofrecía por $150.000, siendo visibles características que permitían que el denunciante las reconociera como propias", explicó el Jefe de la dependencia y agregó: "A partir de ello, se comenzó a analizar el perfil del ciudadano, comprobándose posteriormente que interactuaba con una falsa identidad. Asimismo, se entabló un contacto y se acuerda un encuentro en la ciudad de Paraná, el cual tuvo sus complicaciones logísticas, que ameritaron la intervención del Jefe de la División Robos y Hurtos, Lisandro Reyes, quien junto a su personal, acompañó la entrevista pactada con el sospechado".

Conociendo los pormenores de la investigación, el morador hizo entrega voluntaria voluntaria de ambas ruedas denunciadas como sustraídas, manifestando "que las compró para su camioneta, pero no le anduvieron", comentó el Jefe Policial de María Luisa.

El Fiscal interviniente, Dr. Martín Abrahan, autorizó el secuestro de las ruedas en el lugar y habilitó la restitución al damnificado, confirmó Gómez.