Crespo: Inscripción abierta al programa “Cambio de Hábitos y Vida Saludable”

Crespo: Realizan la pavimentación de un sector de calle Yrigoyen
Personal municipal lleva adelante la ejecución de una cuadra de la calle Hipólito Yrigoyen, entre Santa Fe y Corrientes (Barrio Salto).
La Municipalidad de Crespo abrió la inscripción para una nueva edición del Programa de 5 días: Cambio de hábitos y una vida saludable, una propuesta destinada a vecinos mayores de 18 años a fortalecer la salud física, mental y emocional de los vecinos.Crespo al día20 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 24 de octubre y el programa comenzará el lunes 27 a las 14.00 en el Punto Saludable (Campo Municipal de Deportes Yapeyú). Esta iniciativa, que se desarrollará hasta el viernes 31, estará acompañada por un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud —clínica médica, psicología, nutrición, educación física y yoga— que guiarán a los participantes en la incorporación de hábitos sostenibles y saludables.
Para consultas o informes, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp del Punto Saludable: +343 467 8470.
El Punto Saludable, creado en 2023 por la Municipalidad de Crespo, funciona en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú y ofrece un servicio integral de promoción de la salud. Su equipo interdisciplinario incluye especialistas en clínica médica, nutrición, kinesiología, psicología, educación física y enfermería. Además, desarrolla programas como “5 Días para Dejar de Fumar” y “Manejo de Estrés y Ansiedad”.
En el marco de las acciones preventivas frente al dengue, directivos y personal de limpieza de instituciones educativas y sociales de Crespo fueron convocados a sumarse como replicadores comunitarios, asumiendo un rol clave en la concientización y difusión de medidas de prevención.
El parque ubicado en Avda. Los Constituyentes y Rafael Obligado, luce renovado producto de las mejoras llevadas adelante en el lugar por personal municipal. Jóvenes realizaron una intervención artística pintando bajo la temática de paisajes barriales como referencia.
El sábado 1 de noviembre, Crespo ofrece un gran evento, que reúne deporte, música y gastronomía. El consagrado Brujo Ezequiel brindará su repertorio con acceso libre y gratuito.
Personal municipal realizó trabajos de recambio de luminarias en el sector de parrillas en el Parque del Lago.
Por primera vez en Entre Ríos, se votará con un nuevo sistema en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, con la implementación de la boleta única de papel.
Los equipos crespenses avanzaron a las semifinales de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Sarmiento venció 3 a 1 a Sarmiento de Hasenkamp, mientras que Unión eliminó a Cañadita Central por penales tras empatar sin goles. Cultural cayó ante Viale FBC y se despidió del torneo.
Unión de Crespo volvió a meterse entre los cuatro mejores de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, tras un intenso duelo ante Cañadita Central de Seguí que se definió desde el punto del penal. En una tarde cargada de tensión, el arquero Eduardo Ramírez se vistió de figura: contuvo un disparo clave y sostuvo a su equipo en los momentos más difíciles del partido.
El cuerpo fue identificado en Diamante, pero será trasladado a la morgue judicial de Oro Verde, para su correspondiente autopsia.
Un informe registró que, en promedio, los gobiernos provinciales tienen 50 empleados por cada 1.000 habitantes, pero hay una gran dispersión entre jurisdicciones.
La policía tuvo que realizar intensas averiguaciones para dar con el paradero del conductor. Viajaban dos amigos.