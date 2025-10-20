Plus en Vivo

Crespo: Inscripción abierta al programa “Cambio de Hábitos y Vida Saludable”

La Municipalidad de Crespo abrió la inscripción para una nueva edición del Programa de 5 días: Cambio de hábitos y una vida saludable, una propuesta destinada a vecinos mayores de 18 años a fortalecer la salud física, mental y emocional de los vecinos.

Crespo al día20 de octubre de 2025
punto saludable

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 24 de octubre y el programa comenzará el lunes 27 a las 14.00 en el Punto Saludable (Campo Municipal de Deportes Yapeyú). Esta iniciativa, que se desarrollará hasta el viernes 31, estará acompañada por un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud —clínica médica, psicología, nutrición, educación física y yoga— que guiarán a los participantes en la incorporación de hábitos sostenibles y saludables.

Para consultas o informes, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp del Punto Saludable: +343 467 8470.

Punto Saludable

El Punto Saludable, creado en 2023 por la Municipalidad de Crespo, funciona en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú y ofrece un servicio integral de promoción de la salud. Su equipo interdisciplinario incluye especialistas en clínica médica, nutrición, kinesiología, psicología, educación física y enfermería. Además, desarrolla programas como “5 Días para Dejar de Fumar” y “Manejo de Estrés y Ansiedad”.

