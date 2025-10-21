Gala lírica del coro Municipal del ‘Centenario’ y artistas invitados

Nueva radicación empresarial en el Parque Industrial de Crespo
Autoridades de la Municipalidad de Crespo y de la empresa Geosk SRL firmaron el boleto de compra-venta de un terreno en el Parque Industrial Crespo.
El sábado 25 de octubre, desde las 20:00, se realizará la 'Gala Lírica' en el Salón Municipal de Crespo.
Esta propuesta contará con la presentación del Coro Municipal del ‘Centenario’ y artistas invitados: Cecilia Frías, Sandra Heimbügner, Alejandro Coltro y Joas Cruz (solistas); acompañados por Raquel Zanutti (pianista).
“Te invitamos a vivir una experiencia única: descubrir el mundo del canto lírico, con un concierto pensado para todas las edades y accesible para todos los públicos. En diferentes bloques, vamos a explorar diversos repertorios e interpretaciones en diferentes idiomas, disfrutando también de pequeñas puestas en escena que nos sumergirán en historias y personajes únicos”, detallaron desde la organización.
Además, comentaron: “Esta es una excelente oportunidad para acercarse al mundo de la música lírica, disfrutar su riqueza y dejarse emocionar por cada una de las interpretaciones”.
Las entradas generales al espectáculo tienen un valor de $6.000 y se pueden solicitar al siguiente número de teléfono (343) 4761109. Mientras que los menores de 12 años tienen ingreso gratuito.
La Municipalidad de Crespo abrió la inscripción para una nueva edición del Programa de 5 días: Cambio de hábitos y una vida saludable, una propuesta destinada a vecinos mayores de 18 años a fortalecer la salud física, mental y emocional de los vecinos.
Personal municipal lleva adelante la ejecución de una cuadra de la calle Hipólito Yrigoyen, entre Santa Fe y Corrientes (Barrio Salto).
En el marco de las acciones preventivas frente al dengue, directivos y personal de limpieza de instituciones educativas y sociales de Crespo fueron convocados a sumarse como replicadores comunitarios, asumiendo un rol clave en la concientización y difusión de medidas de prevención.
El parque ubicado en Avda. Los Constituyentes y Rafael Obligado, luce renovado producto de las mejoras llevadas adelante en el lugar por personal municipal. Jóvenes realizaron una intervención artística pintando bajo la temática de paisajes barriales como referencia.
El sábado 1 de noviembre, Crespo ofrece un gran evento, que reúne deporte, música y gastronomía. El consagrado Brujo Ezequiel brindará su repertorio con acceso libre y gratuito.
Un informe registró que, en promedio, los gobiernos provinciales tienen 50 empleados por cada 1.000 habitantes, pero hay una gran dispersión entre jurisdicciones.
La policía tuvo que realizar intensas averiguaciones para dar con el paradero del conductor. Viajaban dos amigos.
Con el estreno de la Boleta Única Papel, en 9 escuelas de la planta urbana crespense se estarán eligiendo diputados y senadores nacionales por Entre Ríos. ¿Dónde te corresponde votar conforme la actual distribución? Accedé a la búsqueda alfabética o automática digital.
La justicia federal de Córdoba imputó a 23 uniformados, entre los que hay una jefa de sección, y al recadudador. Son 11 los oficiales que están presos
