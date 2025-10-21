Gala lírica del coro Municipal del ‘Centenario’ y artistas invitados

Esta propuesta contará con la presentación del Coro Municipal del ‘Centenario’ y artistas invitados: Cecilia Frías, Sandra Heimbügner, Alejandro Coltro y Joas Cruz (solistas); acompañados por Raquel Zanutti (pianista).

“Te invitamos a vivir una experiencia única: descubrir el mundo del canto lírico, con un concierto pensado para todas las edades y accesible para todos los públicos. En diferentes bloques, vamos a explorar diversos repertorios e interpretaciones en diferentes idiomas, disfrutando también de pequeñas puestas en escena que nos sumergirán en historias y personajes únicos”, detallaron desde la organización.

Además, comentaron: “Esta es una excelente oportunidad para acercarse al mundo de la música lírica, disfrutar su riqueza y dejarse emocionar por cada una de las interpretaciones”.

Las entradas generales al espectáculo tienen un valor de $6.000 y se pueden solicitar al siguiente número de teléfono (343) 4761109. Mientras que los menores de 12 años tienen ingreso gratuito.