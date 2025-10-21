Plus en Vivo

Gala lírica del coro Municipal del ‘Centenario’ y artistas invitados

El sábado 25 de octubre, desde las 20:00, se realizará la ‘Gala Lírica’ en el Salón Municipal de Crespo.

Crespo al día21 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
1-4-1280x640

Esta propuesta contará con la presentación del Coro Municipal del ‘Centenario’ y artistas invitados: Cecilia Frías, Sandra Heimbügner, Alejandro Coltro y Joas Cruz (solistas); acompañados por Raquel Zanutti (pianista).

“Te invitamos a vivir una experiencia única: descubrir el mundo del canto lírico, con un concierto pensado para todas las edades y accesible para todos los públicos. En diferentes bloques, vamos a explorar diversos repertorios e interpretaciones en diferentes idiomas, disfrutando también de pequeñas puestas en escena que nos sumergirán en historias y personajes únicos”, detallaron desde la organización.

Además, comentaron: “Esta es una excelente oportunidad para acercarse al mundo de la música lírica, disfrutar su riqueza y dejarse emocionar por cada una de las interpretaciones”.

Las entradas generales al espectáculo tienen un valor de $6.000 y se pueden solicitar al siguiente número de teléfono (343) 4761109. Mientras que los menores de 12 años tienen ingreso gratuito.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
01-Pintada-1280x640

Mejoramientos en espacios públicos de la ciudad

Estación Plus Crespo
Crespo al día18 de octubre de 2025

El parque ubicado en Avda. Los Constituyentes y Rafael Obligado, luce renovado producto de las mejoras llevadas adelante en el lugar por personal municipal. Jóvenes realizaron una intervención artística pintando bajo la temática de paisajes barriales como referencia.

Más visto hoy en Estación Plus
755816-192315-whatsapp-20image-202021-09-09-20at-2012-06-22-20pm_0

Electores de Crespo: ¿Quiénes votan mesa por mesa?

Estación Plus Crespo
Crespo20 de octubre de 2025

Con el estreno de la Boleta Única Papel, en 9 escuelas de la planta urbana crespense se estarán eligiendo diputados y senadores nacionales por Entre Ríos. ¿Dónde te corresponde votar conforme la actual distribución? Accedé a la búsqueda alfabética o automática digital.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo