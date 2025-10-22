Plus en Vivo

Sarmiento, con el ánimo en alto rumbo a la semifinal

El DT César Navoni destacó el esfuerzo del grupo y el acompañamiento de los hinchas tras el triunfo ante Hasenkamp.

Deportes22 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
sarmiento

Sarmiento de Crespo atraviesa días de intensa preparación de cara al duelo semifinal de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Luego de un exigente compromiso frente a Hasenkamp, el técnico del “decano crespense”, César Navoni, analizó el presente del equipo y valoró el trabajo colectivo que permitió alcanzar esta instancia decisiva.

“Acá estamos trabajando esta semana con vistas a preparar el partido para la semifinal. La verdad que el domingo fue un partido muy, muy duro con Hasenkamp. Estuvimos concentrados casi todo el partido, por ahí tuve un par de detenciones y eso permitió que el rival nos exigiera un montón. Fue un partido muy trabado, muy luchado desde el arranque”, expresó el entrenador en diálogo con Estación Plus Crespo.

Navoni reconoció las dificultades del encuentro, pero destacó la efectividad de sus dirigidos: “Fue una cancha complicada, y bueno, pudimos sacar adelante un buen resultado y pegar en los momentos justos. Con las pocas oportunidades que tuvimos de gol, estuvimos finos y pudimos convertir”.

El técnico resaltó además el compromiso del plantel, que se mantiene enfocado desde el inicio del torneo: “Contento por los jugadores, que se han esforzado un montón, que vienen entrenando todo el año. La verdad que hay un grupo humano muy, muy lindo, y eso es importante. Siempre es importante conformar buenos grupos humanos, donde cada uno esté comprometido con su compañero”.

Navoni también dedicó palabras de reconocimiento a quienes acompañan desde fuera del campo: “Un párrafo aparte para toda la dirigencia de Sarmiento, que trabaja todos los días para poder brindarnos lo mejor, para que estemos cómodos. Y también para la gente que acompañó: fue mucha gente de Sarmiento a la cancha de Hasenkamp, y eso te empuja anímicamente para poder haber hecho un buen resultado”.

Con la mirada puesta en la semifinal ante Unión de Crespo, el “Decano” busca mantener el envión anímico y futbolístico que lo trajo hasta esta instancia. “Nos preparamos de la mejor manera para poder enfrentar a Unión y dejar bien representado a Sarmiento de Crespo”, concluyó el entrenador.

