Sarmiento, con el ánimo en alto rumbo a la semifinal

Fútbol Femenino: definidos los cruces de octavos de final de Paraná Campaña
Se disputó la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol Chacarero para la rama femenina.
El DT César Navoni destacó el esfuerzo del grupo y el acompañamiento de los hinchas tras el triunfo ante Hasenkamp.Deportes22 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Sarmiento de Crespo atraviesa días de intensa preparación de cara al duelo semifinal de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Luego de un exigente compromiso frente a Hasenkamp, el técnico del “decano crespense”, César Navoni, analizó el presente del equipo y valoró el trabajo colectivo que permitió alcanzar esta instancia decisiva.
“Acá estamos trabajando esta semana con vistas a preparar el partido para la semifinal. La verdad que el domingo fue un partido muy, muy duro con Hasenkamp. Estuvimos concentrados casi todo el partido, por ahí tuve un par de detenciones y eso permitió que el rival nos exigiera un montón. Fue un partido muy trabado, muy luchado desde el arranque”, expresó el entrenador en diálogo con Estación Plus Crespo.
Navoni reconoció las dificultades del encuentro, pero destacó la efectividad de sus dirigidos: “Fue una cancha complicada, y bueno, pudimos sacar adelante un buen resultado y pegar en los momentos justos. Con las pocas oportunidades que tuvimos de gol, estuvimos finos y pudimos convertir”.
El técnico resaltó además el compromiso del plantel, que se mantiene enfocado desde el inicio del torneo: “Contento por los jugadores, que se han esforzado un montón, que vienen entrenando todo el año. La verdad que hay un grupo humano muy, muy lindo, y eso es importante. Siempre es importante conformar buenos grupos humanos, donde cada uno esté comprometido con su compañero”.
Navoni también dedicó palabras de reconocimiento a quienes acompañan desde fuera del campo: “Un párrafo aparte para toda la dirigencia de Sarmiento, que trabaja todos los días para poder brindarnos lo mejor, para que estemos cómodos. Y también para la gente que acompañó: fue mucha gente de Sarmiento a la cancha de Hasenkamp, y eso te empuja anímicamente para poder haber hecho un buen resultado”.
Con la mirada puesta en la semifinal ante Unión de Crespo, el “Decano” busca mantener el envión anímico y futbolístico que lo trajo hasta esta instancia. “Nos preparamos de la mejor manera para poder enfrentar a Unión y dejar bien representado a Sarmiento de Crespo”, concluyó el entrenador.
El Fútbol Chacarero ya conoce a los cuatro mejores equipos de las categorías Sub 20 y Sub 17.
Los africanos se impusieron gracias a los dos goles del delantero Yassir Zabiri en el primer tiempo.
Unión de Crespo volvió a meterse entre los cuatro mejores de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, tras un intenso duelo ante Cañadita Central de Seguí que se definió desde el punto del penal. En una tarde cargada de tensión, el arquero Eduardo Ramírez se vistió de figura: contuvo un disparo clave y sostuvo a su equipo en los momentos más difíciles del partido.
Los equipos crespenses avanzaron a las semifinales de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Sarmiento venció 3 a 1 a Sarmiento de Hasenkamp, mientras que Unión eliminó a Cañadita Central por penales tras empatar sin goles. Cultural cayó ante Viale FBC y se despidió del torneo.
Durante el Gran Premio de Estados Unidos, el argentino ignoró la orden de su ingeniero de mantener posiciones y superó a su compañero: los detalles.
La policía tuvo que realizar intensas averiguaciones para dar con el paradero del conductor. Viajaban dos amigos.
Con el estreno de la Boleta Única Papel, en 9 escuelas de la planta urbana crespense se estarán eligiendo diputados y senadores nacionales por Entre Ríos. ¿Dónde te corresponde votar conforme la actual distribución? Accedé a la búsqueda alfabética o automática digital.
Quienes acompañan a su familia, afirman que "por gracia Divina", la bala sufrió impacto de percusión, pero no salió el disparo de arma 9 mm.
Autoridades de la Municipalidad de Crespo y de la empresa Geosk SRL firmaron el boleto de compra-venta de un terreno en el Parque Industrial Crespo.
Su muerte se contextualiza en un procedimiento policial que comenzó en Libertador San Martín y terminó en Diamante. "Entendemos que ya es momento de que el cuerpo sea entregado a la familia, para que reciba su sepelio", afirmó el abogado querellante, Nélson Schlotahuer, quien dio detalles de la causa. Qué sugerencias dejó en su reunión con el Comité para la Prevención de Torturas de Entre Ríos.