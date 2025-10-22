Plus en Vivo

Advierten que habrá multas para quienes se fotografíen mientras votan

Lo adelantaron desde la Secretaría Electoral de la provincia. El objetivo es garantizar que se vote sin presiones

Entre Ríos22 de octubre de 2025
Narubi Godoy, prosecretaria Electoral de Entre Ríos, adelantó que se aplicarán fuertes multas a aquellos ciudadanos que se tomen fotos mientras están votando. La advertencia llega a pocas horas de las Elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

“Está terminantemente prohibido sacar fotos a la boleta única mientras se vota”, resaltó Godoy en contacto con Diario Río Uruguay. Detalló luego que hacerlo puede acarrear una multa de hasta 77 mil pesos.

A diferencia de la sanción por no ir a votar “esa multa por la foto no está desactualizada, es un monto que duele”. Según la funcionaria, la medida “no es un capricho”, sino que “busca es garantizar es el secreto del voto y que el elector tome una decisión en libertad”.

La prosecretaria ejemplificó: “Supongamos que una madre le dice a su hija que vote a tal agrupación y le exige que le saque una foto para demostrarlo. En ese caso, la joven no estaría votando con libertad. Por eso la ley prohíbe las fotografías, para resguardar el secreto y la autonomía del voto“.

