Advierten que habrá multas para quienes se fotografíen mientras votan

Comienza el despliegue de urnas y materiales para la jornada electoral del domingo 26 de octubre
Se distribuirán las 3469 urnas y materiales que serán utilizados en los 666 establecimientos de votación de toda la provincia.
Lo adelantaron desde la Secretaría Electoral de la provincia. El objetivo es garantizar que se vote sin presionesEntre Ríos22 de octubre de 2025
Narubi Godoy, prosecretaria Electoral de Entre Ríos, adelantó que se aplicarán fuertes multas a aquellos ciudadanos que se tomen fotos mientras están votando. La advertencia llega a pocas horas de las Elecciones del próximo domingo 26 de octubre.
“Está terminantemente prohibido sacar fotos a la boleta única mientras se vota”, resaltó Godoy en contacto con Diario Río Uruguay. Detalló luego que hacerlo puede acarrear una multa de hasta 77 mil pesos.
A diferencia de la sanción por no ir a votar “esa multa por la foto no está desactualizada, es un monto que duele”. Según la funcionaria, la medida “no es un capricho”, sino que “busca es garantizar es el secreto del voto y que el elector tome una decisión en libertad”.
La prosecretaria ejemplificó: “Supongamos que una madre le dice a su hija que vote a tal agrupación y le exige que le saque una foto para demostrarlo. En ese caso, la joven no estaría votando con libertad. Por eso la ley prohíbe las fotografías, para resguardar el secreto y la autonomía del voto“.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció que siete departamentos del oeste de Entre Ríos serán afectados por tormentas fuertes entre la madrugada y la mañana del viernes 24 de octubre.
De cara a las legislativas, ya comenzó el despliegue del Comando Electoral, encargado de custodiar urnas, boletas y locales de votación. En Entre Ríos, el operativo contará con 3.500 efectivos y más de 200 vehículos, según confirmó el jefe del distrito electoral.
El cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay, previsto para el 20 de noviembre, deja en incertidumbre a 40 familias. Los trabajadores ya fueron notificados y algunos aceptaron el traslado a Ibicuy, pero otros aguardan definiciones sobre las indemnizaciones.
Comenzada la campaña 2025/26, desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos proyectaron los márgenes económicos de los agricultores, de acuerdo con la estructura de costos actual para cada cultivo y los respectivos precios futuros a cosecha que se proyectan en el mercado A3.
Un informe registró que, en promedio, los gobiernos provinciales tienen 50 empleados por cada 1.000 habitantes, pero hay una gran dispersión entre jurisdicciones.
La policía tuvo que realizar intensas averiguaciones para dar con el paradero del conductor. Viajaban dos amigos.
Con el estreno de la Boleta Única Papel, en 9 escuelas de la planta urbana crespense se estarán eligiendo diputados y senadores nacionales por Entre Ríos. ¿Dónde te corresponde votar conforme la actual distribución? Accedé a la búsqueda alfabética o automática digital.
Autoridades de la Municipalidad de Crespo y de la empresa Geosk SRL firmaron el boleto de compra-venta de un terreno en el Parque Industrial Crespo.
El hombre de 34 años se accidentó en la zona del Lago Salto Grande, en cercanías al Club Náutico, de la ciudad de Santa Ana.
Su muerte se contextualiza en un procedimiento policial que comenzó en Libertador San Martín y terminó en Diamante. "Entendemos que ya es momento de que el cuerpo sea entregado a la familia, para que reciba su sepelio", afirmó el abogado querellante, Nélson Schlotahuer, quien dio detalles de la causa. Qué sugerencias dejó en su reunión con el Comité para la Prevención de Torturas de Entre Ríos.