Comienza el despliegue de urnas y materiales para la jornada electoral del domingo 26 de octubre

Advierten que habrá multas para quienes se fotografíen mientras votanEntre Ríos22 de octubre de 2025
Lo adelantaron desde la Secretaría Electoral de la provincia. El objetivo es garantizar que se vote sin presiones
La Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos informa que este jueves 23 de octubre comenzará el operativo de despliegue de urnas y materiales electorales para las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre.
Las tareas se desarrollarán desde la sede de la Secretaría, ubicada en Urquiza 840 de Paraná, y continuarán durante toda la jornada.
El operativo se lleva adelante de manera conjunta con personal del Correo Argentino y bajo la custodia del Comando Electoral, a fin de garantizar la seguridad y trazabilidad de todo el material distribuido.
Desde la Secretaría partirán las 3.469 urnas que serán utilizadas en los 666 establecimientos de votación habilitados en la provincia. Cada una viaja acompañada de su bolsín, que incluye el acta de escrutinio, telegramas, certificados, talonario de Boletas Únicas de Papel (BUP), padrones principal y auxiliar, así como los afiches con el padrón de mesa, la oferta electoral y el borrador para el escrutinio.
También se incorporan precintos, credenciales para las autoridades de mesa y una caja de útiles con bolígrafos indelebles, cinta adhesiva, fibrones, sellos, reglas, fajas de seguridad, normativa electoral y sobres para los distintos procedimientos previstos durante la jornada (boletas reemplazadas, votos recurridos e impugnaciones de identidad).
Una vez preparados, los materiales son trasladados al Correo Argentino, donde -junto con las cabinas de votación- permanecerán resguardados bajo custodia del Comando Electoral hasta el despliegue final.
A partir del sábado 25 de octubre, se iniciará el envío hacia las escuelas de toda la provincia, donde los elementos serán recibidos por los delegados judiciales y entregados a las autoridades de mesa el día de la elección.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció que siete departamentos del oeste de Entre Ríos serán afectados por tormentas fuertes entre la madrugada y la mañana del viernes 24 de octubre.
De cara a las legislativas, ya comenzó el despliegue del Comando Electoral, encargado de custodiar urnas, boletas y locales de votación. En Entre Ríos, el operativo contará con 3.500 efectivos y más de 200 vehículos, según confirmó el jefe del distrito electoral.
El cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay, previsto para el 20 de noviembre, deja en incertidumbre a 40 familias. Los trabajadores ya fueron notificados y algunos aceptaron el traslado a Ibicuy, pero otros aguardan definiciones sobre las indemnizaciones.
Comenzada la campaña 2025/26, desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos proyectaron los márgenes económicos de los agricultores, de acuerdo con la estructura de costos actual para cada cultivo y los respectivos precios futuros a cosecha que se proyectan en el mercado A3.
Un informe registró que, en promedio, los gobiernos provinciales tienen 50 empleados por cada 1.000 habitantes, pero hay una gran dispersión entre jurisdicciones.
La policía tuvo que realizar intensas averiguaciones para dar con el paradero del conductor. Viajaban dos amigos.
Con el estreno de la Boleta Única Papel, en 9 escuelas de la planta urbana crespense se estarán eligiendo diputados y senadores nacionales por Entre Ríos. ¿Dónde te corresponde votar conforme la actual distribución? Accedé a la búsqueda alfabética o automática digital.
Autoridades de la Municipalidad de Crespo y de la empresa Geosk SRL firmaron el boleto de compra-venta de un terreno en el Parque Industrial Crespo.
El hombre de 34 años se accidentó en la zona del Lago Salto Grande, en cercanías al Club Náutico, de la ciudad de Santa Ana.
Su muerte se contextualiza en un procedimiento policial que comenzó en Libertador San Martín y terminó en Diamante. "Entendemos que ya es momento de que el cuerpo sea entregado a la familia, para que reciba su sepelio", afirmó el abogado querellante, Nélson Schlotahuer, quien dio detalles de la causa. Qué sugerencias dejó en su reunión con el Comité para la Prevención de Torturas de Entre Ríos.