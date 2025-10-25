Dio inicio al Programa EmprendER: una oportunidad para fortalecer el espíritu emprendedor

En esta primera edición participaron 96 emprendedores, que a lo largo de seis meses de capacitación —con instancias presenciales y virtuales— adquirirán herramientas para planificar, gestionar y potenciar sus proyectos.

La jornada contó con la presencia del Intendente Marcelo Cerutti, Vanina Schrooh, de la Subdirección de Empleo y Emprendedurismo, Valentina Wetzel, Coordinadora de Formación de Competencias Emprendedoras de Entre Ríos y Agustina De la Nava, capacitadora.

Al respecto, el intendente destacó que el programa pertenece a la Secretaría de Producción y subrayó la importancia de estos encuentros. “Nos viene muy bien, porque en Crespo el emprendedurismo marca la diferencia. Si a eso le sumamos la capacitación, logramos que los emprendedores sean exitosos. Desde el municipio acompañamos y fortalecemos este círculo virtuoso”, afirmó.

Schrooh, manifestó estar muy contenta que se desarrolle esta capacitación porque es un trabajo en conjunto con provincia que se viene planeando desde principio de año y si bien, ya se dictaron otros talleres y charlas «esta es una formación con certificación de seis meses con clases presenciales y virtuales donde se aprenden y desarrollan diversos temas».

En esta oportunidad, el Módulo 1 estuvo a cargo de Agustina De la Nava y se trabajó algunas cuestiones como las características de un emprendedor y mentalidad emprendedora, de la idea a la acción: innovación y creatividad en el emprendimiento y cómo pasar del estado de supervivencia al deseo de emprender.

El Módulo 2 se dictará hoy viernes y estará a cargo de Agustina De la Nava. Se centrará en aspectos teóricos como la planificación estratégica (análisis FODA, visión, misión y valores), la gestión de recursos financieros y la toma de decisiones empresariales. Además, se prevé la exposición y análisis de casos reales de los propios participantes, favoreciendo el trabajo colaborativo y el aprendizaje en red.

Programa emprender

El Programa EmprendER se presenta como un espacio de encuentro, crecimiento y aprendizaje colectivo, donde cada participante podrá transformar sus ideas en proyectos sostenibles que contribuyan al desarrollo local.

Solo cuatro ciudades entrerrianas fueron seleccionadas para formar parte de esta iniciativa —Crespo, Concepción del Uruguay, Victoria y La Paz—, lo que representa un importante reconocimiento al potencial productivo y creativo de nuestra comunidad.

Próximas fechas de los encuentros:

Clase 3 y 4: 19 y 20 de noviembre.

Clase 5: 11 de diciembre.

Clase 6: 12 de marzo de 2026.