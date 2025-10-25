Dio inicio al Programa EmprendER: una oportunidad para fortalecer el espíritu emprendedor

Crespo: Avanzan a buen ritmo las obras que se ejecutan en calle Florentina Gómez Miranda
Continúan las obras y la intervención en las calles Florentina Gómez Miranda y Los Wichis.
El jueves 23 de octubre, en el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’ (San Martín 1327), se realizó el primer encuentro del Programa EmprendER, una propuesta de formación gratuita que busca fortalecer el ecosistema emprendedor en la provincia de Entre Ríos.Crespo al día25 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
En esta primera edición participaron 96 emprendedores, que a lo largo de seis meses de capacitación —con instancias presenciales y virtuales— adquirirán herramientas para planificar, gestionar y potenciar sus proyectos.
La jornada contó con la presencia del Intendente Marcelo Cerutti, Vanina Schrooh, de la Subdirección de Empleo y Emprendedurismo, Valentina Wetzel, Coordinadora de Formación de Competencias Emprendedoras de Entre Ríos y Agustina De la Nava, capacitadora.
Al respecto, el intendente destacó que el programa pertenece a la Secretaría de Producción y subrayó la importancia de estos encuentros. “Nos viene muy bien, porque en Crespo el emprendedurismo marca la diferencia. Si a eso le sumamos la capacitación, logramos que los emprendedores sean exitosos. Desde el municipio acompañamos y fortalecemos este círculo virtuoso”, afirmó.
Schrooh, manifestó estar muy contenta que se desarrolle esta capacitación porque es un trabajo en conjunto con provincia que se viene planeando desde principio de año y si bien, ya se dictaron otros talleres y charlas «esta es una formación con certificación de seis meses con clases presenciales y virtuales donde se aprenden y desarrollan diversos temas».
En esta oportunidad, el Módulo 1 estuvo a cargo de Agustina De la Nava y se trabajó algunas cuestiones como las características de un emprendedor y mentalidad emprendedora, de la idea a la acción: innovación y creatividad en el emprendimiento y cómo pasar del estado de supervivencia al deseo de emprender.
El Módulo 2 se dictará hoy viernes y estará a cargo de Agustina De la Nava. Se centrará en aspectos teóricos como la planificación estratégica (análisis FODA, visión, misión y valores), la gestión de recursos financieros y la toma de decisiones empresariales. Además, se prevé la exposición y análisis de casos reales de los propios participantes, favoreciendo el trabajo colaborativo y el aprendizaje en red.
El Programa EmprendER se presenta como un espacio de encuentro, crecimiento y aprendizaje colectivo, donde cada participante podrá transformar sus ideas en proyectos sostenibles que contribuyan al desarrollo local.
Solo cuatro ciudades entrerrianas fueron seleccionadas para formar parte de esta iniciativa —Crespo, Concepción del Uruguay, Victoria y La Paz—, lo que representa un importante reconocimiento al potencial productivo y creativo de nuestra comunidad.
Clase 3 y 4: 19 y 20 de noviembre.
Clase 5: 11 de diciembre.
Clase 6: 12 de marzo de 2026.
Continúan las obras y la intervención en las calles Florentina Gómez Miranda y Los Wichis.
El sábado 25 de octubre, desde las 20:00, se realizará la ‘Gala Lírica’ en el Salón Municipal de Crespo.
Autoridades de la Municipalidad de Crespo y de la empresa Geosk SRL firmaron el boleto de compra-venta de un terreno en el Parque Industrial Crespo.
La Municipalidad de Crespo abrió la inscripción para una nueva edición del Programa de 5 días: Cambio de hábitos y una vida saludable, una propuesta destinada a vecinos mayores de 18 años a fortalecer la salud física, mental y emocional de los vecinos.
Personal municipal lleva adelante la ejecución de una cuadra de la calle Hipólito Yrigoyen, entre Santa Fe y Corrientes (Barrio Salto).
En el marco de las acciones preventivas frente al dengue, directivos y personal de limpieza de instituciones educativas y sociales de Crespo fueron convocados a sumarse como replicadores comunitarios, asumiendo un rol clave en la concientización y difusión de medidas de prevención.
Los dispositivos emplazados permiten acceder a agua potable, con posibilidad de uso para caminantes y mascotas.
Dotaciones de bomberos trabajaron en la sofocación, sobre un tramo santafesino de la Ruta 34, pero dado el alto nivel de combustión del material que trasladaba, el fuego consumió la estructura del camión.
El debut de la Boleta Única de Papel (BUP) marca un antes y un después en el sistema electoral argentino. El objetivo de este sistema es garantizar igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas y simplificar el proceso de votación.
La cúpula de la histórica sede del Gobierno de Entre Ríos fue sometida a una profunda restauración. Entre las obras, se colocó una nueva esfera metálica sobre el edificio, construida íntegramente por dos metalúrgicos de Crespo.