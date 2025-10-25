Dos detenidos por los disparos a brigadistas en Santa Elena

Dos funcionarios policiales de la Brigada Quebracho, habían sido baleados en horas de la madrugada. Atacados por personas desconocidas y a distancia, les efectuaron disparos que motivaron su ingreso a la guardia médica.

Tras recibir la atención médica y algunas curaciones, fueron dados de alta. Desde la Policía se destacó que llevaban puestos los chalecos antibalas.

En el marco de la investigación y dando cumplimiento a una orden judicial, conoció Estación Plus Crespo que se realizaron allanamientos en los barrios 3 de Febrero e Hipódromo, de Santa Elena, los cuales arrojaron resultados positivos.

En los procedimientos se logró la detención de dos sospechosos y se secuestraron diversos elementos, entre ellos un arma de aire comprimido modificada, prendas de vestir, mochilas y un teléfono celular, detalló la Policía.

Además, se le realizaron las pruebas de dermotest a los detenidos y se está a la espera de los resultados.