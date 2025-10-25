Dos detenidos por los disparos a brigadistas en Santa Elena

Dos brigadistas baleados: investigación y estado de salud
En medio de una recorrida por la ruralidad del departamento La Paz, fueron blanco de disparos de arma de fuego.
En la tarde del viernes, hubo allanamientos y detuvieron a dos sospechosos.Policiales/Judiciales25 de octubre de 2025
Dos funcionarios policiales de la Brigada Quebracho, habían sido baleados en horas de la madrugada. Atacados por personas desconocidas y a distancia, les efectuaron disparos que motivaron su ingreso a la guardia médica.
Tras recibir la atención médica y algunas curaciones, fueron dados de alta. Desde la Policía se destacó que llevaban puestos los chalecos antibalas.
En el marco de la investigación y dando cumplimiento a una orden judicial, conoció Estación Plus Crespo que se realizaron allanamientos en los barrios 3 de Febrero e Hipódromo, de Santa Elena, los cuales arrojaron resultados positivos.
En los procedimientos se logró la detención de dos sospechosos y se secuestraron diversos elementos, entre ellos un arma de aire comprimido modificada, prendas de vestir, mochilas y un teléfono celular, detalló la Policía.
Además, se le realizaron las pruebas de dermotest a los detenidos y se está a la espera de los resultados.
En medio de una recorrida por la ruralidad del departamento La Paz, fueron blanco de disparos de arma de fuego.
El operativo busca georreferenciar el terreno para solicitar imágenes satelitales retroactivas que podrían revelar movimientos de tierra clave en la causa. El caso lleva 23 años de misterio.
La ex mandataria deberá afrontar el proceso judicial que empezará el 6 de noviembre.
Un poco más de 30 minutos duró el trámite de imputación de Gustavo Brondino, 55 años, alias “Pino”, por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado al fondo de un pozo de agua la mañana del martes 7 de este mes.
La policía volvió a detener a Daniel Tavi Celis, condenado narco que seguía operando desde prisión. Fue en un operativo con 11 arrestados y drogas incautadas.
El hombre detenido tiene delitos cometidos en Buenos Aires. En la localidad de Hasenkamp había realizado tres hechos delictivos. Quedó alojado en Paraná.
Los dispositivos emplazados permiten acceder a agua potable, con posibilidad de uso para caminantes y mascotas.
Dotaciones de bomberos trabajaron en la sofocación, sobre un tramo santafesino de la Ruta 34, pero dado el alto nivel de combustión del material que trasladaba, el fuego consumió la estructura del camión.
El debut de la Boleta Única de Papel (BUP) marca un antes y un después en el sistema electoral argentino. El objetivo de este sistema es garantizar igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas y simplificar el proceso de votación.
La cúpula de la histórica sede del Gobierno de Entre Ríos fue sometida a una profunda restauración. Entre las obras, se colocó una nueva esfera metálica sobre el edificio, construida íntegramente por dos metalúrgicos de Crespo.