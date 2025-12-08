Plus en Vivo

Frenan camiones con animales minados de garrapatas

Otra vez, tres transportes ganaderos iban a atravesar parte de Entre Ríos en condiciones no aptas. El control advirtió los parásitos y les impidieron continuar viaje.

Policiales/Judiciales08 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
595143167_835314322579382_8852960915883587718_n

Detuvieron la marcha de tres camiones en el Puesto Caminero de San Jaime de la Frontera, sobre la Ruta 127, al norte de Entre Ríos. Los vehículos transportaban animales y, tras una observación de los vacunos, se constató la presencia de garrapatas. Por este motivo, debieron regresar a su ciudad de origen.

Según Info San Jaime, el hecho ocurrió en la madrugada del sábado. Los transportes eran provenientes de Mercedes, provincia de Corrientes; con destino a Totoral, Córdoba.

Llevaban 47 novillos en cada jaula; en total: 141 animales. Se dio intervención al personal de Fucofa y Senasa, para labrar actuaciones de rigor, disponiendo el regreso a su lugar de origen.

