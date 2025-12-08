Frenan camiones con animales minados de garrapatas

Detuvieron la marcha de tres camiones en el Puesto Caminero de San Jaime de la Frontera, sobre la Ruta 127, al norte de Entre Ríos. Los vehículos transportaban animales y, tras una observación de los vacunos, se constató la presencia de garrapatas. Por este motivo, debieron regresar a su ciudad de origen.

Según Info San Jaime, el hecho ocurrió en la madrugada del sábado. Los transportes eran provenientes de Mercedes, provincia de Corrientes; con destino a Totoral, Córdoba.

Llevaban 47 novillos en cada jaula; en total: 141 animales. Se dio intervención al personal de Fucofa y Senasa, para labrar actuaciones de rigor, disponiendo el regreso a su lugar de origen.