Frenan camiones con animales minados de garrapatas

Recuperan un dron sustraído en Libertador San Martín
El dispositivo aéreo no tripulado tiene un importante valor de mercado. El esclarecimiento repara la afectación a una empresa.
Otra vez, tres transportes ganaderos iban a atravesar parte de Entre Ríos en condiciones no aptas. El control advirtió los parásitos y les impidieron continuar viaje.Policiales/Judiciales08 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Detuvieron la marcha de tres camiones en el Puesto Caminero de San Jaime de la Frontera, sobre la Ruta 127, al norte de Entre Ríos. Los vehículos transportaban animales y, tras una observación de los vacunos, se constató la presencia de garrapatas. Por este motivo, debieron regresar a su ciudad de origen.
Según Info San Jaime, el hecho ocurrió en la madrugada del sábado. Los transportes eran provenientes de Mercedes, provincia de Corrientes; con destino a Totoral, Córdoba.
Llevaban 47 novillos en cada jaula; en total: 141 animales. Se dio intervención al personal de Fucofa y Senasa, para labrar actuaciones de rigor, disponiendo el regreso a su lugar de origen.
Una versión generó un despliegue de diferentes reparticiones policiales, extendiéndose a buena parte del departamento Diamante. El caso fue judicializado.
En la noche de este domingo, la policía redujo al agresor y brindó protección a la víctima y sus pequeños hijos.
El dueño del complejo -a pocas cuadras de una Universidad-, grababa en secreto a las inquilinas. La Justicia secuestró casi 8.000 videos y 200 CDs.
En la moto viajaban dos ocupantes. Importantes daños materiales.
El herido fue trasladado de urgencia y se constataron las lesiones de gravedad. Tras las primeras atenciones, fue derivado.
Un Volkswagen Bora terminó con las ruedas hacia arriba luego de impactar contra una columna de alumbrado y chocar una camioneta estacionada en la vía pública. Ocurrió este domingo por la mañana.
En medio de la tenue lluvia de la nochecita de domingo, un siniestro vial se cobró dos vidas.
La Fiscalía dispuso las primeras medidas y diligencias, a raíz del siniestro acaecido en Ruta 32.