Alquilaba habitaciones a jóvenes estudiantes y las filmaba con cámaras ocultas

Un hombre, propietario de un complejo de departamentos para estudiantes ubicado en calle Carlos Gardel al 900 –a pocos metros de la Universidad Nacional de La Rioja–, instalaba cámaras ocultas en las habitaciones que alquilaba exclusivamente a mujeres jóvenes, muchas de ellas estudiantes que llegaban a la ciudad.

Ana, una de las jóvenes inquilinas fue quien se dio cuenta de este repudiable hecho al ver un brillo en la habitación. Al investigar de qué se trataba encontró la cámara y alertó al resto de chicas que vivían en lugares alquilados por este hombre.

Las cámaras estaban camufladas con cinta aisladora negra y los lentes de las mismas apuntaban directamente a la cama. Además, estaban conectadas a internet por lo que el dueño podía ver en tiempo real.

Tras la alerta de Ana, Milagros, otra estudiante que vivía en el mismo complejo, decidió revisar su propio departamento y encontró lo mismo: otra cámara encastrada en el techo, grabando las 24 horas del día. En un tercer departamento hallaron el cableado preparado, aunque la cámara ya había sido retirada.

La justicia ya investiga alrededor de 8.000 videos grabados, y se han secuestrado casi 200 CDs, cámaras y computadoras en un allanamiento.

Milagros, señaló en diálogo con Cadena 3 - FM Crespo 90.7 Mhz, que tras el suceso le quedó una sensación de "asco, miedo y vulnerabilidad".

Las jóvenes relataron que el acusado se mostraba "muy amable" y que el contacto llegaba por Facebook, como suele ocurrir entre estudiantes que buscan alojamiento económico y cercano a la universidad.