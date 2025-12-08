Alquilaba habitaciones a jóvenes estudiantes y las filmaba con cámaras ocultas

Hacía "Wheelie" cuando chocó un auto estacionado
En la moto viajaban dos ocupantes. Importantes daños materiales.
El dueño del complejo -a pocas cuadras de una Universidad-, grababa en secreto a las inquilinas. La Justicia secuestró casi 8.000 videos y 200 CDs.Policiales/Judiciales08 de diciembre de 2025
Un hombre, propietario de un complejo de departamentos para estudiantes ubicado en calle Carlos Gardel al 900 –a pocos metros de la Universidad Nacional de La Rioja–, instalaba cámaras ocultas en las habitaciones que alquilaba exclusivamente a mujeres jóvenes, muchas de ellas estudiantes que llegaban a la ciudad.
Ana, una de las jóvenes inquilinas fue quien se dio cuenta de este repudiable hecho al ver un brillo en la habitación. Al investigar de qué se trataba encontró la cámara y alertó al resto de chicas que vivían en lugares alquilados por este hombre.
Las cámaras estaban camufladas con cinta aisladora negra y los lentes de las mismas apuntaban directamente a la cama. Además, estaban conectadas a internet por lo que el dueño podía ver en tiempo real.
Tras la alerta de Ana, Milagros, otra estudiante que vivía en el mismo complejo, decidió revisar su propio departamento y encontró lo mismo: otra cámara encastrada en el techo, grabando las 24 horas del día. En un tercer departamento hallaron el cableado preparado, aunque la cámara ya había sido retirada.
La justicia ya investiga alrededor de 8.000 videos grabados, y se han secuestrado casi 200 CDs, cámaras y computadoras en un allanamiento.
Milagros, señaló en diálogo con Cadena 3 - FM Crespo 90.7 Mhz, que tras el suceso le quedó una sensación de "asco, miedo y vulnerabilidad".
Las jóvenes relataron que el acusado se mostraba "muy amable" y que el contacto llegaba por Facebook, como suele ocurrir entre estudiantes que buscan alojamiento económico y cercano a la universidad.
El herido fue trasladado de urgencia y se constataron las lesiones de gravedad. Tras las primeras atenciones, fue derivado.
Un rápido despliegue policial logró hallar la unidad automotriz buscada. Sin embargo, pasó a un estado irrecuperable.
Un Volkswagen Bora terminó con las ruedas hacia arriba luego de impactar contra una columna de alumbrado y chocar una camioneta estacionada en la vía pública. Ocurrió este domingo por la mañana.
Uno de los jóvenes partícipes -que se movilizaba en moto- tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad.
La Policía acudió con premura, hallando al sujeto y poniéndolo a disposición de la justicia.
En medio de la tenue lluvia de la nochecita de domingo, un siniestro vial se cobró dos vidas.