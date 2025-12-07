De Ramírez a Paraná, tras un siniestro vial

En la madrugada de este domingo, personal de Comisaría General Ramírez tomó conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Urquiza y Presidente Perón, de esa localidad.

Se precisó a Estación Plus Crespo que el suceso vial fue protagonizado por un moto Suzuki AX100, que era conducida por un joven de 19 años de edad, y viajaba acompañado de otro de 29 años. Según adujeron, habrían sufrido un desperfecto mecánico, que les impidió frenar, y terminaron colisionando el cordón. Ambos cayeron al piso.

Como corolario del accidente, los dos ocupantes resultaron con lesiones de consideración y fueron atendidos por personal del Hospital de Ramírez, para luego ser trasladado el conductor a la ciudad de Paraná, para una atención más compleja.

Las autoridades policiales trabajaron para aportar indicios que determinen las causas del accidente.