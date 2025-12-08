Plus en Vivo

Detenido por Lesiones en el ejido de Valle María

En la noche de este domingo, la policía redujo al agresor y brindó protección a la víctima y sus pequeños hijos.

08 de diciembre de 2025
Una dotación policial de Valle María acudió a disuadir una violenta situación que se estaba desarrollando en el interior de una vivienda rural, alejada del radio urbano, y más cercana al límite jurisdiccional con Libertador San Martín. Al llegar, comprobaron que un hombre había agredido a su ex pareja, ocasionándole visibles lesiones, las que resultaron de carácter leves, se confirmó a Estación Plus Crespo.

Personal de esa Comisaría procedió inmediatamente a inmovilizar al agresor y brindar protección a una mujer y menores, que se hallaban en la vivienda.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante, se dispuso la detención del denunciado de 26 años-, y su traslado a la Alcaidía Policial con sede en Jefatura. Se le inició una causa por Lesiones y Desobediencia Judicial, ya que incumplió medidas impuestas anteriormente por violencia de género.

