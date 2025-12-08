Plus en Vivo

Recuperan un dron sustraído en Libertador San Martín

El dispositivo aéreo no tripulado tiene un importante valor de mercado. El esclarecimiento repara la afectación a una empresa.

Policiales/Judiciales08 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
20251208_095823

La policía de Libertador San Martín junto a la División Investigaciones de Diamante, llevaron adelante averiguaciones por una denuncia recepcionada días pasados, ante la sustracción de un dron. Supo Estación Plus Crespo que se encontraba en un utilitario estacionado en la vía pública, perteneciente a una empresa.

Con prontitud los agentes siguieron los lineamientos de la Fiscalía de Diamante, llegando a esclarecer esta situación.

Uniformados determinaron quién fue la persona que tomó sin permiso el objeto tecnológico, pudiendo ser recuperado.

Se le restituyó al legítimo propietario, mientras que la Policía continúa la causa procesal sobre la persona individualizada, en relación a la conducta delictiva sospechada.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo