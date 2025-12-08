Recuperan un dron sustraído en Libertador San Martín

Frenan camiones con animales minados de garrapatas
Otra vez, tres transportes ganaderos iban a atravesar parte de Entre Ríos en condiciones no aptas. El control advirtió los parásitos y les impidieron continuar viaje.
El dispositivo aéreo no tripulado tiene un importante valor de mercado. El esclarecimiento repara la afectación a una empresa.Policiales/Judiciales08 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
La policía de Libertador San Martín junto a la División Investigaciones de Diamante, llevaron adelante averiguaciones por una denuncia recepcionada días pasados, ante la sustracción de un dron. Supo Estación Plus Crespo que se encontraba en un utilitario estacionado en la vía pública, perteneciente a una empresa.
Con prontitud los agentes siguieron los lineamientos de la Fiscalía de Diamante, llegando a esclarecer esta situación.
Uniformados determinaron quién fue la persona que tomó sin permiso el objeto tecnológico, pudiendo ser recuperado.
Se le restituyó al legítimo propietario, mientras que la Policía continúa la causa procesal sobre la persona individualizada, en relación a la conducta delictiva sospechada.
Una versión generó un despliegue de diferentes reparticiones policiales, extendiéndose a buena parte del departamento Diamante. El caso fue judicializado.
En la noche de este domingo, la policía redujo al agresor y brindó protección a la víctima y sus pequeños hijos.
El dueño del complejo -a pocas cuadras de una Universidad-, grababa en secreto a las inquilinas. La Justicia secuestró casi 8.000 videos y 200 CDs.
En la moto viajaban dos ocupantes. Importantes daños materiales.
El herido fue trasladado de urgencia y se constataron las lesiones de gravedad. Tras las primeras atenciones, fue derivado.
Un Volkswagen Bora terminó con las ruedas hacia arriba luego de impactar contra una columna de alumbrado y chocar una camioneta estacionada en la vía pública. Ocurrió este domingo por la mañana.
En medio de la tenue lluvia de la nochecita de domingo, un siniestro vial se cobró dos vidas.
La Fiscalía dispuso las primeras medidas y diligencias, a raíz del siniestro acaecido en Ruta 32.