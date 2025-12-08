Recuperan un dron sustraído en Libertador San Martín

La policía de Libertador San Martín junto a la División Investigaciones de Diamante, llevaron adelante averiguaciones por una denuncia recepcionada días pasados, ante la sustracción de un dron. Supo Estación Plus Crespo que se encontraba en un utilitario estacionado en la vía pública, perteneciente a una empresa.

Con prontitud los agentes siguieron los lineamientos de la Fiscalía de Diamante, llegando a esclarecer esta situación.

Uniformados determinaron quién fue la persona que tomó sin permiso el objeto tecnológico, pudiendo ser recuperado.

Se le restituyó al legítimo propietario, mientras que la Policía continúa la causa procesal sobre la persona individualizada, en relación a la conducta delictiva sospechada.