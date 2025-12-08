Vecino de Crespo imputado por Falsa Denuncia

Frenan camiones con animales minados de garrapatas
Otra vez, tres transportes ganaderos iban a atravesar parte de Entre Ríos en condiciones no aptas. El control advirtió los parásitos y les impidieron continuar viaje.
Una versión generó un despliegue de diferentes reparticiones policiales, extendiéndose a buena parte del departamento Diamante. El caso fue judicializado.Policiales/Judiciales08 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Un muchacho mintió, diciendo que estaba secuestrado y una expresión de esa magnitud delictual, ameritó que la Fiscalía inicie actuaciones por "falsa denuncia".
El Subjefe Departamental Diamante, Marcelo Rivasseau, hizo saber a Estación Plus Crespo que "una situación inaudita se dio en la tarde del domingo, ocurrida en una estación de servicios ubicada en Ruta Provincial 11, jurisdicción de la Comisaría de Colonia Ensayo. Allí, el conductor de una pick-up Toyota Hillux realizó una carga de combustible, y al abonar, le manifestó a la empleada que estaba secuestrado y que evitara mirar hacia la camioneta".
Inmediatamente que se retira, la trabajadora dio la alerta, tomando conocimiento el personal policial de la jurisdicción. Por el tipo de hecho, se emitió a todas las dependencias el pedido de interceptación del vehículo.
"Además, desde el Ministerio Público Fiscal se dieron directivas precisas a la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal, para el relevamiento de circuitos de cámaras, de modo que aportaran mayores datos de identificación del rodado y sus ocupantes", apuntó el funcionario.
Agregó Rivasseau: "En simultáneo se dispusieron de retenes policiales sobre la ruta y caminos aledaños, para localizar la pick-up, lo cual finalmente ocurrió al ser ubicada en una propiedad del sitio ribereño conocido como 'Paraje La Virgen'”.
Una vez constituidos los agentes allí, se entrevistan con el titular del vehículo, "quien manifestó que todo había sido falso, y que su acción había sido con un fin bromista", dió cuenta el Subjefe Departamental.
Ante la gravedad de lo ocurrido, la Fiscalía de Diamante ordenó el traslado del hombre de 36 años, vecino de Crespo, hacia la Jefatura Departamental de la Ciudad Blanca. "Fue notificado del inicio de un proceso penal, por el delito de Falsa Denuncia y se confeccionaron las diligencias prontuariales", indicó el funcionario, al explicar que se encuentra sujeto a la continuidad judicial en libertad.
Desde la Jefatura recordaron que "realizar acciones como las sucedidas, conforman un delito penalizado por nuestras leyes. Pero incluso, debe convocar a reflexionar sobre los medios, equipos, y personal que se disponen para atender una urgencia, que finalmente concluyen en un acto que no es verás, por la irresponsable conducta del autor", afirmó Rivasseau.
Otra vez, tres transportes ganaderos iban a atravesar parte de Entre Ríos en condiciones no aptas. El control advirtió los parásitos y les impidieron continuar viaje.
El dispositivo aéreo no tripulado tiene un importante valor de mercado. El esclarecimiento repara la afectación a una empresa.
En la noche de este domingo, la policía redujo al agresor y brindó protección a la víctima y sus pequeños hijos.
El dueño del complejo -a pocas cuadras de una Universidad-, grababa en secreto a las inquilinas. La Justicia secuestró casi 8.000 videos y 200 CDs.
En la moto viajaban dos ocupantes. Importantes daños materiales.
El herido fue trasladado de urgencia y se constataron las lesiones de gravedad. Tras las primeras atenciones, fue derivado.
Un Volkswagen Bora terminó con las ruedas hacia arriba luego de impactar contra una columna de alumbrado y chocar una camioneta estacionada en la vía pública. Ocurrió este domingo por la mañana.
El herido fue trasladado de urgencia y se constataron las lesiones de gravedad. Tras las primeras atenciones, fue derivado.
En la moto viajaban dos ocupantes. Importantes daños materiales.
En medio de la tenue lluvia de la nochecita de domingo, un siniestro vial se cobró dos vidas.
La Fiscalía dispuso las primeras medidas y diligencias, a raíz del siniestro acaecido en Ruta 32.