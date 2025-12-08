Vecino de Crespo imputado por Falsa Denuncia

Un muchacho mintió, diciendo que estaba secuestrado y una expresión de esa magnitud delictual, ameritó que la Fiscalía inicie actuaciones por "falsa denuncia".

El Subjefe Departamental Diamante, Marcelo Rivasseau, hizo saber a Estación Plus Crespo que "una situación inaudita se dio en la tarde del domingo, ocurrida en una estación de servicios ubicada en Ruta Provincial 11, jurisdicción de la Comisaría de Colonia Ensayo. Allí, el conductor de una pick-up Toyota Hillux realizó una carga de combustible, y al abonar, le manifestó a la empleada que estaba secuestrado y que evitara mirar hacia la camioneta".

Inmediatamente que se retira, la trabajadora dio la alerta, tomando conocimiento el personal policial de la jurisdicción. Por el tipo de hecho, se emitió a todas las dependencias el pedido de interceptación del vehículo.

"Además, desde el Ministerio Público Fiscal se dieron directivas precisas a la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal, para el relevamiento de circuitos de cámaras, de modo que aportaran mayores datos de identificación del rodado y sus ocupantes", apuntó el funcionario.

Agregó Rivasseau: "En simultáneo se dispusieron de retenes policiales sobre la ruta y caminos aledaños, para localizar la pick-up, lo cual finalmente ocurrió al ser ubicada en una propiedad del sitio ribereño conocido como 'Paraje La Virgen'”.



Una vez constituidos los agentes allí, se entrevistan con el titular del vehículo, "quien manifestó que todo había sido falso, y que su acción había sido con un fin bromista", dió cuenta el Subjefe Departamental.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Fiscalía de Diamante ordenó el traslado del hombre de 36 años, vecino de Crespo, hacia la Jefatura Departamental de la Ciudad Blanca. "Fue notificado del inicio de un proceso penal, por el delito de Falsa Denuncia y se confeccionaron las diligencias prontuariales", indicó el funcionario, al explicar que se encuentra sujeto a la continuidad judicial en libertad.

Desde la Jefatura recordaron que "realizar acciones como las sucedidas, conforman un delito penalizado por nuestras leyes. Pero incluso, debe convocar a reflexionar sobre los medios, equipos, y personal que se disponen para atender una urgencia, que finalmente concluyen en un acto que no es verás, por la irresponsable conducta del autor", afirmó Rivasseau.