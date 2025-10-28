Plus en Vivo

15 allanamientos simultáneos por presuntas irregularidades en compras de Vialidad Provincial

Se realizan 15 allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la compra de suministros de la Dirección Provincial de Vialidad. Los procedimientos se concretan en Paraná, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

Policiales/Judiciales28 de octubre de 2025
allanamiento-vialidad.jpg

La Justicia entrerriana lleva adelante este martes 15 procedimientos simultáneos en el marco de una causa por presuntas irregularidades en la compra de suministros para la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

De acuerdo con la información publicada por Elonce, los operativos se concretan en nueve domicilios de Paraná, dos en Santa Fe, dos en Córdoba y dos en Buenos Aires, bajo las directivas del fiscal Gonzalo Badano, en una investigación caratulada como presunto “fraude a la administración pública”.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por las propias autoridades de Vialidad Provincial, que detectaron posibles irregularidades en la adquisición de combustibles y otros elementos necesarios para el funcionamiento del organismo.

La División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos lleva adelante los procedimientos con el fin de recolectar documentación, equipos informáticos y pruebas relacionadas con la compra de suministros.

Allanamiento en la sede central de Vialidad
 

Uno de los procedimientos se desarrolla en la sede central de la Dirección Provincial de Vialidad, ubicada sobre avenida Ramírez 2197 de Paraná, donde los responsables del organismo colaboran con los investigadores.

Durante el procedimiento se entregaron computadoras y expedientes vinculados a la causa, en cumplimiento con los requerimientos judiciales.

Fuentes del organismo confirmaron que los empleados presuntamente implicados fueron trasladados preventivamente a otras áreas, hasta tanto la Justicia determine las responsabilidades y las circunstancias de los hechos investigados.

