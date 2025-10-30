Lectura más cerca: la Biblioteca Popular Orientación invita a visitar su catálogo online y suma novedades

La Biblioteca Popular Orientación de Crespo ofrece herramientas digitales para acercar la lectura a la comunidad. Si bien desde el año 2016 cuenta con un catálogo online disponible para cualquier usuario con conexión a Internet, recientemente se implementaron mejoras que facilitan el acceso y la búsqueda de títulos.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Liliana Müller, integrante de la institución, explicó: “A partir del año 2016 nuestro catálogo está online, es decir que cualquier persona que cuente con conexión a Internet en su teléfono o computadora puede consultar qué libros tiene esta biblioteca. Por ahí hay gente que por razones de estudio necesita saber, o alguien que escuchó un libro en la radio o en la televisión puede entrar y ver si nosotros lo tenemos disponible”.

El acceso al catálogo es sencillo

Müller detalló que se puede ingresar directamente a la dirección http://1615.bepe.ar/ o, de manera más práctica, a través del perfil de Instagram de la Biblioteca Popular Orientación, donde se encuentra un enlace directo identificado como “Catálogo online”.

“Ahí simplemente se escribe lo que uno está buscando. Se puede buscar por autor o por título, no necesita ser el título exacto, sino algunas palabras del mismo, y de esa manera se tiene acceso al catálogo”, indicó.

Además, los socios cuentan con funciones adicionales: “Si vienen a la biblioteca y solicitan su contraseña, pueden también ver todos los libros que ya leyeron, los que tienen en su casa o los pendientes de devolución. Lo demás se hace desde su casa”, precisó Müller.



En cuanto a novedades bibliográficas, destacó la llegada de un título reciente: “Me parece un libro súper interesante, es de Daniel López Rosetti, con prólogo de Felipe Pigna, y se llama Historia Clínica. Es un libro que permite conocer a grandes personajes de la historia desde un lugar diferente”, comentó.

Para quienes deseen asociarse, Müller recordó que la cuota mensual es de $3.500 y que el trámite se realiza de manera presencial en la sede de la biblioteca.

“Hay que venir, completar una ficha, y ya quedan registrados. Atendemos de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 y de 16:00 a 20:00, y los sábados de 9:00 a 12:00”, informó.