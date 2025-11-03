Tres mujeres se arrojaron de un vehículo en movimiento y luego el conductor volcó

En la mañana del domingo, alrededor de las 06:55 horas, se produjo un grave siniestro vial en Avenida Arturo Frondizi al 800, en Concepción del Uruguay. Personal de la Comisaría Primera acudió al lugar tras recibir el reporte de un accidente en el que varias personas resultaron heridas.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer tendida sobre la calzada y a otras dos pidiendo auxilio. Según el testimonio de las víctimas, las tres mujeres se habían arrojado del vehículo en movimiento debido a que el conductor realizaba maniobras peligrosas a alta velocidad.

El vehículo involucrado, un Volkswagen Suran blanco con vidrios polarizados, se dio a la fuga tras el incidente, lo que dificultó inicialmente la identificación del conductor. Sin embargo, poco después se supo que el mismo automóvil había protagonizado un vuelco en una zona cercana. El conductor, un hombre de 41 años, fue despedido del vehículo y asistido por transeúntes y efectivos de la Comisaría Tercera.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital y el conductor sufrió lesiones graves

Las tres mujeres, de 40, 50 y 36 años, fueron rápidamente trasladadas al hospital local, donde los médicos les diagnosticaron lesiones de carácter leve. En tanto, el conductor del vehículo, que había sufrido el vuelco, presentó lesiones graves, incluyendo una fractura de base de cráneo. Fue también trasladado al hospital, donde permanece en estado delicado.

Según la información preliminar, el conductor podría haber estado realizando maniobras imprudentes en un intento de evadir un control o por una conducción temeraria, lo que provocó la pérdida del control del vehículo y su posterior vuelco. La División Policía Científica trabajó en el lugar para levantar las pruebas correspondientes, mientras se procedió a la extracción de sangre del conductor para determinar si había consumido alcohol o drogas.

En el lugar del accidente, los efectivos policiales secuestraron el Volkswagen Suran involucrado en el siniestro y comenzaron una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron al vuelco del vehículo.