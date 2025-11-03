Tres mujeres se arrojaron de un vehículo en movimiento y luego el conductor volcó

Un festejo familiar terminó en asesinato en LarroquePoliciales/Judiciales02 de noviembre de 2025
Un partícipe fue expulsado, pero regresó armado y disparó contra los presentes, provocando la muerte de un hombre de 63 años.
Un conductor realizaba maniobras peligrosas a alta velocidad, lo que resultó en un vuelco y múltiples lesiones.Policiales/Judiciales03 de noviembre de 2025
En la mañana del domingo, alrededor de las 06:55 horas, se produjo un grave siniestro vial en Avenida Arturo Frondizi al 800, en Concepción del Uruguay. Personal de la Comisaría Primera acudió al lugar tras recibir el reporte de un accidente en el que varias personas resultaron heridas.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer tendida sobre la calzada y a otras dos pidiendo auxilio. Según el testimonio de las víctimas, las tres mujeres se habían arrojado del vehículo en movimiento debido a que el conductor realizaba maniobras peligrosas a alta velocidad.
El vehículo involucrado, un Volkswagen Suran blanco con vidrios polarizados, se dio a la fuga tras el incidente, lo que dificultó inicialmente la identificación del conductor. Sin embargo, poco después se supo que el mismo automóvil había protagonizado un vuelco en una zona cercana. El conductor, un hombre de 41 años, fue despedido del vehículo y asistido por transeúntes y efectivos de la Comisaría Tercera.
Las víctimas fueron trasladadas al hospital y el conductor sufrió lesiones graves
Las tres mujeres, de 40, 50 y 36 años, fueron rápidamente trasladadas al hospital local, donde los médicos les diagnosticaron lesiones de carácter leve. En tanto, el conductor del vehículo, que había sufrido el vuelco, presentó lesiones graves, incluyendo una fractura de base de cráneo. Fue también trasladado al hospital, donde permanece en estado delicado.
Según la información preliminar, el conductor podría haber estado realizando maniobras imprudentes en un intento de evadir un control o por una conducción temeraria, lo que provocó la pérdida del control del vehículo y su posterior vuelco. La División Policía Científica trabajó en el lugar para levantar las pruebas correspondientes, mientras se procedió a la extracción de sangre del conductor para determinar si había consumido alcohol o drogas.
En el lugar del accidente, los efectivos policiales secuestraron el Volkswagen Suran involucrado en el siniestro y comenzaron una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron al vuelco del vehículo.
Operativos y averiguaciones llevaron hasta los acusados, por la faltante de medio centenar de ladrillos.
Un hombre y una mujer de la vecina provincia, quedaron a disposición de la justicia entrerriana. Hubo secuestros que los comprometen.
La gresca se produjo en General Ramírez, siendo todos los partícipes conocidos entre sí e incluso alguno con vínculo familiar. La policía disuadió el problema.
Bomberos Zapadores peritaron la escena, aunque se presume que fue accidental.
Personal municipal y la Policía, desalojaron el predio donde se estaba desarrollando un bailable temático.
Ocurrió en Barrio San Lorenzo. El pequeño se desplazaba en moto junto a su mamá.
Una decoración que hacía referencia a un asesinato, molestó a un grupo de clientes y no tardó en viralizarse. La imagen, vinculada a Halloween, fue considerada inapropiada.
