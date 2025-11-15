Plus en Vivo

Ramírez: Recuperan bicicleta hurtada cuando iba transitando

Ni bien recibida la denuncia, la policía se abocó a la búsqueda por la ciudad. ¿Qué pasó con el autor?

En la tarde de este viernes, efectivos de Comisaría General Ramírez, esclarecieron un Hurto de bicicleta. Se hizo saber a Estación Plus Crespo que "se implementó una identificación de ciclistas, oportunidad en la que se pudo detectar que un adolescente se desplazaba en una unidad coincidente con la sustraída horas antes. El menor transitaba por calle Moreno".

El bi-rodado se encontraba en la vereda de un local cercano, cuando fue tomada sin permiso para un desplazamiento, según se argumentó. 

No obstante, desde el Ministerio Público se dispuso la restitución de la bicicleta al propietario, mientras que el menor de edad fue entregado a sus padres.

