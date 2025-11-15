Ramírez: Recuperan bicicleta hurtada cuando iba transitando

Allanamientos por sustracción en un gimnasio de Diamante
El ilícito se produjo en horas de la noche, cuando estaba cerrado al público. Se hicieron procedimientos por la faltante de una suma de dinero.
Ni bien recibida la denuncia, la policía se abocó a la búsqueda por la ciudad. ¿Qué pasó con el autor?
En la tarde de este viernes, efectivos de Comisaría General Ramírez, esclarecieron un Hurto de bicicleta. Se hizo saber a Estación Plus Crespo que "se implementó una identificación de ciclistas, oportunidad en la que se pudo detectar que un adolescente se desplazaba en una unidad coincidente con la sustraída horas antes. El menor transitaba por calle Moreno".
El bi-rodado se encontraba en la vereda de un local cercano, cuando fue tomada sin permiso para un desplazamiento, según se argumentó.
No obstante, desde el Ministerio Público se dispuso la restitución de la bicicleta al propietario, mientras que el menor de edad fue entregado a sus padres.
El sujeto fue atrapado sobre un cruce peatonal del arroyo junto a dos tachos cargados de aceite en un autoelevador.
Una joven de 23 años fue arrestada luego de agredir con un arma blanca a una madre y su hija en Paraná. Ambas permanecen internadas con lesiones de consideración. "Ambas familias habían tenido un altercado por la presunta sustracción de una gallina"
Actualmente se están ejecutando las fundaciones, sobre el terreno cedido por el municipio. La inversión del Superior Tribunal de Justicia supera los 262 millones de pesos.
La policía identificó dos ingresos nocturnos al local y logró recuperar las dos motocicletas 0KM sustraídas. Una de ellas, estaba en poder de un menor y la segunda fue hallada abandonada en la zona norte de Paraná.
Por el homicidio del adolescente, sobreseyeron a uno de los acusados y piden la inimputabilidad de otro. Anteriormente, sobre un tercer detenido, la investigación no permitió comprobarle el delito atribuido.
Menos de la mitad de los niños recibieron las dosis obligatorias. Esto implicó una serie de retrocesos en el control de enfermedades.
En el mediodía de este viernes, Hernán Miño tomó formalmente la conducción del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM), tras la reciente asamblea de renovación de comisión.
El SMN emitió un alerta por lluvias y tormentas fuertes para la noche del sábado en el oeste de la provincia, con posibles granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.
El municipio fue anfitrión de una comitiva ampliada, encabezada por el embajador Dieter Lamlé. Marcelo Cerutti y su equipo, exhibieron el trabajo ecológico del Parque Ambiental y acompañaron a la delegación en su visita a empresas productivas.