Despistó y volcó un camión cargado con sidras

El transporte llevaba la clásica bebida de las fiestas, desde Buenos Aires hacia Formosa, cuando protagonizó un siniestro vial en territorio entrerriano.

16 de noviembre de 2025
A la altura del Paraje Talitas, en el departamento Uruguay, un camión cargado despistó y terminó recostado sobre uno de sus laterales. Efectivos de la Comisaría de esa jurisdicción, se movilizaron alrededor de las 3:00 de esta madrugada de domingo, hasta la Autovía Gral. Artigas -Ruta Nacional 14-, donde sucedió la emergencia.

Al llegar a la altura del Km. 107, los uniformados se entrevistaron con el conductor del transporte, oriundo de Cerro Azul -Misiones-, quien manifestó que circulaba desde Buenos Aires con destino a Formosa. El vehículo siniestrado es un camión Mercedes Benz 1634.

Por causas que aún se investigan, la unidad sufrió el desprendimiento de la rueda delantera derecha, lo que provocó el vuelco del camión y la dispersión de su carga sobre la banquina, apuntaron a Estación Plus Crespo.

El conductor fue asistido por personal de ambulancia y, si bien refería dolor en el hombro y una pierna, se confirmó que sus lesiones son de carácter leve y no revisten gravedad.

Se destacó que el camión volcado no llegó a obstaculizar el tránsito vehicular, por lo que la circulación se mantuvo fluida. En el lugar, tomó intervención la Policía Caminera para realizar las diligencias correspondientes.

