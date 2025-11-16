Despistó y volcó un camión cargado con sidras

Buscan a un adolescente ausente de su entorno desde el miércoles
Tiene 16 años. Su madre formalizó el pedido de localización y la Fiscalía autorizó una búsqueda pública en toda la provincia.
El transporte llevaba la clásica bebida de las fiestas, desde Buenos Aires hacia Formosa, cuando protagonizó un siniestro vial en territorio entrerriano.Policiales/Judiciales16 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
A la altura del Paraje Talitas, en el departamento Uruguay, un camión cargado despistó y terminó recostado sobre uno de sus laterales. Efectivos de la Comisaría de esa jurisdicción, se movilizaron alrededor de las 3:00 de esta madrugada de domingo, hasta la Autovía Gral. Artigas -Ruta Nacional 14-, donde sucedió la emergencia.
Al llegar a la altura del Km. 107, los uniformados se entrevistaron con el conductor del transporte, oriundo de Cerro Azul -Misiones-, quien manifestó que circulaba desde Buenos Aires con destino a Formosa. El vehículo siniestrado es un camión Mercedes Benz 1634.
Por causas que aún se investigan, la unidad sufrió el desprendimiento de la rueda delantera derecha, lo que provocó el vuelco del camión y la dispersión de su carga sobre la banquina, apuntaron a Estación Plus Crespo.
El conductor fue asistido por personal de ambulancia y, si bien refería dolor en el hombro y una pierna, se confirmó que sus lesiones son de carácter leve y no revisten gravedad.
Se destacó que el camión volcado no llegó a obstaculizar el tránsito vehicular, por lo que la circulación se mantuvo fluida. En el lugar, tomó intervención la Policía Caminera para realizar las diligencias correspondientes.
El ilícito se produjo en horas de la noche, cuando estaba cerrado al público. Se hicieron procedimientos por la faltante de una suma de dinero.
Ni bien recibida la denuncia, la policía se abocó a la búsqueda por la ciudad. ¿Qué pasó con el autor?
El sujeto fue atrapado sobre un cruce peatonal del arroyo junto a dos tachos cargados de aceite en un autoelevador.
Una joven de 23 años fue arrestada luego de agredir con un arma blanca a una madre y su hija en Paraná. Ambas permanecen internadas con lesiones de consideración. "Ambas familias habían tenido un altercado por la presunta sustracción de una gallina"
Actualmente se están ejecutando las fundaciones, sobre el terreno cedido por el municipio. La inversión del Superior Tribunal de Justicia supera los 262 millones de pesos.
En el mediodía de este viernes, Hernán Miño tomó formalmente la conducción del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM), tras la reciente asamblea de renovación de comisión.
Durante controles aleatorios en procura de una mejor convivencia, se detectaron irregularidades en 5 motovehículos, que no superaron el operativo policial.
La interrupción se producirá en horas de la mañana y responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.
La unidad ya había sido comercializada. Igualmente la policía local llegó hasta el actual tenedor. Dos individualizados por Hurto.