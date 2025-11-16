Piden precaución y respetar los desvíos señalizados en la ciudad

Las cuadrillas de trabajadores de ENERSA, entre otros servicios, están avanzando por etapas en las tareas necesarias para el restablecimiento de las prestaciones. De hecho, hubo barrios en los que el suministro eléctrico se reanudó recién en la mañana de este domingo, supo Estación Plus Crespo.

Por su parte, el municipio realizó un relevamiento en esta mañana y ya mientras se efectuaban asistencias durante la madrugada, se fueron señalizando situaciones que demandarán una intervención específica. En tal sentido, se solicita a la población, que por razones de seguridad -tanto de vehículos como de peatones-, se respeten los desvíos y demarcaciones establecidas.