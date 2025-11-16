Plus en Vivo

Piden precaución y respetar los desvíos señalizados en la ciudad

A lo largo de la madrugada se fueron marcando con conos, cintas y diferentes elementos viales, los espacios que no se encuentran en condiciones de ser transitados.

Avda. Belgrano, entre Vieytes y Falucho

Las cuadrillas de trabajadores de ENERSA, entre otros servicios, están avanzando por etapas en las tareas necesarias para el restablecimiento de las prestaciones. De hecho, hubo barrios en los que el suministro eléctrico se reanudó recién en la mañana de este domingo, supo Estación Plus Crespo.

Por su parte, el municipio realizó un relevamiento en esta mañana y ya mientras se efectuaban asistencias durante la madrugada, se fueron señalizando situaciones que demandarán una intervención específica. En tal sentido, se solicita a la población, que por razones de seguridad -tanto de vehículos como de peatones-, se respeten los desvíos y demarcaciones establecidas.

   

