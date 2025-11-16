Piden precaución y respetar los desvíos señalizados en la ciudad

Desde el Pórtico hasta el Parque Industrial, arrasaron las ráfagas
Tremendas postales dejan ver la incidencia que tuvo la tormenta en ese sector crespense.
A lo largo de la madrugada se fueron marcando con conos, cintas y diferentes elementos viales, los espacios que no se encuentran en condiciones de ser transitados.
Las cuadrillas de trabajadores de ENERSA, entre otros servicios, están avanzando por etapas en las tareas necesarias para el restablecimiento de las prestaciones. De hecho, hubo barrios en los que el suministro eléctrico se reanudó recién en la mañana de este domingo, supo Estación Plus Crespo.
Por su parte, el municipio realizó un relevamiento en esta mañana y ya mientras se efectuaban asistencias durante la madrugada, se fueron señalizando situaciones que demandarán una intervención específica. En tal sentido, se solicita a la población, que por razones de seguridad -tanto de vehículos como de peatones-, se respeten los desvíos y demarcaciones establecidas.
Los mayores destrozos a nivel local se registraron en la zona industrial. Ante la masiva concurrencia, agentes de Guardia Urbana Municipal y Tránsito debieron implementar regulaciones en el tráfico.
Practicaban maniobras peligrosas cuando se vieron sorprendidos por un operativo que en ese momento se llevaba adelante en Barrio Jardín. El intento de fuga derivó en accidente y resistieron la intervención de los uniformados.
Bomberos Voluntarios fueron una vez más el centro de coordinación de la Defensa Civil local, recibiendo numerosos pedidos de asistencia por diversas cuestiones vinculadas a los efectos de la tormenta.
Se desarrollará en Crespo la Jornada de la Música en la Liturgia, una propuesta formativa impulsada por la Delegación Episcopal para la Liturgia de la Arquidiócesis de Paraná, destinada a todos los ministerios de música de la diócesis y a la comunidad que desee profundizar en el sentido litúrgico del canto.
La unidad ya había sido comercializada. Igualmente la policía local llegó hasta el actual tenedor. Dos individualizados por Hurto.
En el mediodía de este viernes, Hernán Miño tomó formalmente la conducción del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM), tras la reciente asamblea de renovación de comisión.
Durante controles aleatorios en procura de una mejor convivencia, se detectaron irregularidades en 5 motovehículos, que no superaron el operativo policial.
La interrupción se producirá en horas de la mañana y responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.
Tiene 16 años. Su madre formalizó el pedido de localización y la Fiscalía autorizó una búsqueda pública en toda la provincia.
