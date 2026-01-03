Trump afirmó que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela tras una operación militar estadounidense que incluyó ataques a gran escala sobre Caracas y otras zonas del país.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump informó que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y que el mandatario venezolano fue “capturado y trasladado en avión, junto con su esposa Cilia Flores, fuera del país”. El presidente estadounidense adelantó que brindará detalles oficiales en una conferencia de prensa prevista para las 11:00 (16:00 GMT) en Mar-a-Lago.

El anuncio se produjo luego de una madrugada marcada por fuertes explosiones en la capital venezolana. Según periodistas de la agencia AFP y reportes de residentes, los estallidos comenzaron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) y estuvieron acompañados por sonidos similares a aeronaves sobrevolando la ciudad.

En redes sociales circularon numerosos videos que mostraron columnas de humo en distintos puntos de Caracas, sobrevuelos de helicópteros Chinook y apagones generalizados. Usuarios también reportaron ataques aéreos en las bases militares de La Carlota y Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país.

Testigos relataron escenas de caos en la capital, con cientos de vehículos intentando abandonar las zonas afectadas y presencia de fuerzas de seguridad en las calles. “Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Las ventanas retumbaron”, relató a AFP una pensionada de 67 años que vive en las inmediaciones de Fuerte Tiuna. Otro residente del barrio El Valle describió detonaciones “como de ametralladora” y disparos dirigidos, según su percepción, contra aeronaves que sobrevolaban la zona.

En paralelo, habitantes reportaron explosiones y cortes de energía en el estado La Guaira, mientras continuaban las detonaciones en Caracas, en un escenario de fuerte tensión y despliegue militar.

Los hechos ocurrieron después de que Trump advirtiera públicamente sobre la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela y asegurara que los días de Maduro en el poder “están contados”. Días antes, el presidente estadounidense había afirmado que fuerzas de su país destruyeron una zona de atraque utilizada por embarcaciones vinculadas al narcotráfico en territorio venezolano.

Por su parte, el Gobierno venezolano denunció lo que calificó como una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos y declaró el estado de excepción en todo el país. En un comunicado difundido por la televisión estatal, las autoridades llamaron a la movilización interna y afirmaron que los ataques constituyen una violación de la Carta de las Naciones Unidas y una amenaza para la estabilidad regional, informó Cadena3.