Con la presencia de Milei, Trump puso en marcha el Consejo de la Paz

El mandatario estadounidense resaltó que “mucha gente está feliz” con lo que él está haciendo.Internacional22 de enero de 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que, en la actualidad, “el mundo está más pacífico que hace un año”, a la vez que dijo que la guerra de Gaza “está llegando a su fin” tras poner en marcha el “Consejo de la Paz” en Davos con la presencia del mandatario argentino Javier Milei.
“Mucha gente está feliz con lo que estoy haciendo. Hoy el mundo está más pacífico que hace un año”, señaló Trump, quien además dijo en un discurso al que accedió la Agencia Noticias Argentinas: “Capturamos a (Nicolás) Maduro y los venezolanos están felices”.
El mandatario estadounidense dijo luego: “La guerra en Gaza está llegando a su final y estamos controlando la situación en Irán”.
“Trabajamos muy duro, hace un año el mundo estaba muy mal”, aseveró, a la vez que indicó: “Estamos haciendo un progreso significativo con el Isis”.
Donald Trump puso en marcha “Consejo de la Paz”, un día después de su discurso ante el Foro Económico Mundial y en el acto estuvieron, además de Milei, Benjamín Netanyahu y Recep Tayyip Erdogan__IP__
El comité ejecutivo fundador del Consejo de la Paz está integrado el secretario de Estado Marco Rubio, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair.
El mandatario estadounidense subió a Truth Social una imagen generada con IA en la que se lo ve conquistar Groenlandia.
